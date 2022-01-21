Минюст включил подписки в причины признания Republic* иноагентом

Издание Republic было признано иноагентом за получение иностранного финансирования в размере 178,5 тыс. руб. за два года, следует из отзыва Минюста на иск, оспаривающий внесение Republic в реестр СМИ-иноагентов, его фрагменты приводит Republic. По данным издания, все эти деньги являются оплатой подписки.

Republic привел список случаев «иностранного финансирования», перечисленных в иске.

— Посольство Швейцарии — три операции на 44,5 тыс. руб.

— Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге — одна операция на 15 тыс. руб.

— Корреспондентский пункт The Wall Street Journal — одна операция на 15 тыс. руб.

— Посольство Казахстана в России — две операции на 29,5 тыс. руб.\

— Филиал Фонда Фридриха Науманна за свободу в Российской Федерации (Германия) — одна операция на 15 тыс. руб.

— Посольство Франции — одна операция на 15 тыс. руб.

— Посольство Литвы — одна операция на 29,5 тыс. руб.

— Eurasia Metals Company (Казахстан) — одна операция на 15 тыс. руб.

Кроме того, Минюст обнаружил на сайте Republic «распространение или цитирование» материалов иноагентов. Например, в числе таких публикаций приводится заметка о признании «Проекта» иностранным агентом («Проект» внесен в реестр СМИ-иноагентов и признан нежелательной организацией в России).

«Все платежи являлись оплатой подписки, что подтверждается платежными документами», — подчеркивает редакция Republic. С учетом того, что годовой оборот издания составляет 50 млн руб., суммы, за которые Republic был внесен в реестр СМИ-иноагентов, составили около 0,18% от выручки за этот период.

В редакции сообщили, что после того, как Republic включили в реестр СМИ-иноагентов, издание полностью отказалось от продаж подписок юридическим лицам — как иностранным, так и российским. В иске, в котором Republic оспаривает решение Минюста, издание настаивает на том, что «средства, полученные от реализации продукции СМИ, не могут считаться иностранным финансированием».