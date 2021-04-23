Минюст внёс «Медузу» в список иноагентов

Минюст внес «Медузу» и «Первое антикоррупционное СМИ» в список иностранных агентов.

Гендиректор издания Галина Тимченко сообщила «МБХ медиа», что «Медуза» обжалует включение в список иностранных агентов. «Знаете, в России в 2021 году возможно все. Я не удивилась. Хотя не могу сказать что мы этого ждали, но думали, что такое развитие ситуации возможно», — заявила она.

Она также добавила, что Минюст никак не предупредил издание: ««Ничего не было, на фоне голубого неба это случилось», — сказала Тимченко.

СМИ-«иноагентами» в России признаны девятнадцать изданий и людей. Среди них — «Голос Америки», Телеканал «Настоящее время», «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» и другие.