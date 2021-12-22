Минюст заявил, что на защищавшего Сафронова адвоката Ивана Павлова* возбуждено дело о госизмене

В представлении Минюста о лишении Ивана Павлова* адвокатского статуса говорится, что в отношении него возбуждено уголовное дело о госизмене (статья 275 УК РФ). Документ сам Павлов* опубликовал (источник внесён в реестр СМИ-иноагентов) в своем Telegram-канале.

Согласно документу, дело возбуждено Следственным комитетом 27 апреля. Иван Павлов* предположил, что Минюст мог допустить опечатку в номере статьи.

В апреле Павлова* обвинили в разглашении данных следствия по делу журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. В ноябре Минюст включил Павлова* и ещё четверых бывших сотрудников «Команды 29» в реестр «иноагентов».

*Внесен в реестр СМИ-иноагентов