Минздрав обязал медиков согласовывать любые комментарии о коронавирусе

Министерство здравоохранения России разослало по подведомственным учреждениям документ, подписанный министром Михаилом Мурашко. В письме говорится о том, что все комментарии на тему коронавируса отныне необходимо предварительно согласовывать с пресс-службой министерства.

«Министерство здравоохранения Российской Федерации доводит до сведения руководителей учреждений, подведомственных Минздраву, и главных внештатных специалистов Минздрава, что любые комментарии и публичные сведения по теме новой коронавирусной инфекции должны согласовываться в письменной или устной форме с пресс-службой Минздрава по электронной почте (указан адрес – ред.) или по телефону (указан номер телефона – ред.)», - сообщается в коротком послании.

В министерстве подтвердили журналистам подлинность письма. Комментируя изданиям новое распоряжение, в министерстве объяснили необходимость согласований тем, что «информационная повестка вокруг коронавируса перегружена», а скоординированность в работе со СМИ, по версии представителей Минздрава, должна повысить эффективность информирования населения.