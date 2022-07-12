МИР приглашает к участию в премии за вклад в развитие позитивных медиа

Стартует прием заявок на традиционную Премию МИРа! В 2022 году премия обрела новую форму и перенесла свой фокус на талантливых людей, создающих позитивный и полезный контент, формирующих социально значимую информационную повестку и трансформировалась в «Премию за вклад в развитие позитивных медиа».

Премия проводится с 2012 года, за это время было принято более 5 000 заявок от активных и инициативных граждан. Информация о всех героях проекта была опубликована на сайте Молодежного информационного агентства «МИР». Номинантами в 2021 году стали люди из 62 регионов и 6 стран земного шара. На конкурс были поданы заявки из России, Финляндии, Малайзии, Армении и других стран. Многочисленные добрые поступки поражали и захватывали дух.

Многие участники Премии прошлых лет самостоятельно ведут социальные сети, блоги, делятся опытом в масштабах всей страны, рассказывая о своей деятельности и проектах коллег, меняя мир не только делом, но и точным верно подобранным словом. Именно этому посвящена обновленная Премия МИРа.

«Премия МИРа» — это конкурс, направленный на выявление современных героев среди граждан Российской Федерации и соотечественников, людей, которые своим примером способны мотивировать делать добрые дела и рассказывать о них.

Сбор заявок на сайте конкурса проходит с 16 мая 2022 года до 15 августа 2022 года.

Рассказать о своей деятельности и своем проекте всему миру можно на сайте премиямира.мы-мир.рф. Участие бесплатное!