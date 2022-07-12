МИР приглашает к участию в премии за вклад в развитие позитивных медиа

Стартует прием заявок на традиционную Премию МИРа! В 2022 году премия обрела новую форму и перенесла свой фокус на талантливых людей, создающих позитивный и полезный контент, формирующих социально значимую информационную повестку и трансформировалась в «Премию за вклад в развитие позитивных медиа».
Премия проводится с 2012 года, за это время было принято более 5 000 заявок от активных и инициативных граждан. Информация о всех героях проекта была опубликована на сайте Молодежного информационного агентства «МИР». Номинантами в 2021 году стали люди из 62 регионов и 6 стран земного шара. На конкурс были поданы заявки из России, Финляндии, Малайзии, Армении и других стран. Многочисленные добрые поступки поражали и захватывали дух.
Многие участники Премии прошлых лет самостоятельно ведут социальные сети, блоги, делятся опытом в масштабах всей страны, рассказывая о своей деятельности и проектах коллег, меняя мир не только делом, но и точным верно подобранным словом. Именно этому посвящена обновленная Премия МИРа.
«Премия МИРа» — это конкурс, направленный на выявление современных героев среди граждан Российской Федерации и соотечественников, людей, которые своим примером способны мотивировать делать добрые дела и рассказывать о них.
Сбор заявок на сайте конкурса проходит с 16 мая 2022 года до 15 августа 2022 года.
Рассказать о своей деятельности и своем проекте всему миру можно на сайте премиямира.мы-мир.рф. Участие бесплатное!
При подаче заявки необходимо выбрать одну из 6 номинаций:
1. «Про добро» — на премию могут претендовать блогеры и активисты чьи информационные материалы рассказывают о добрых делах, положительных поступках российских граждан и соотечественников, о благоприятных изменениях инфраструктуры, о невероятных преодолениях и героизме наших современников.
2. «ЭКОлогическая реальность» — премия вручается лицам, пишущим о проектах и инициативах в сфере защиты окружающей среды, а также популяризирующим ответственное и бережное отношение к окружающей среде и ей сохранение.
3. «Культурный код» — вручается блогерам и активистам, рассказывающим на своих ресурсах в социальной сети о проектах, новостях, связанных с культурой и искусством.
4. «О спорте» — в этой номинации могут принять участие блогеры и активисты, рассказывающие на своих ресурсах в социальной сети о проектах, новостях, связанных со спортом и практикам сохранения здоровья.
5. «Исследуя Россию» — премия вручается людям, которые путешествуют по России и публикуют на своих ресурсах репортажи и заметки о путешествиях, которые представляют из себя полезный контент для всех тех, кто планирует путешествовать, а также ищет уникальную информацию о российских достопримечательностях.
6. «Голос Региона» — номинация для представителей средств массовой информации. Премия присуждается профессиональным журналистам, которые представляют официально зарегистрированные СМИ и рассказывают о социально-значимых проектах и людях, героях нашего времени. Выпускают контент, который популяризирует гражданский активизм и деятельность во благо общества.
Итоги Премии будут подведены на традиционном фестивале «Друг другу», который пройдет осенью 2022 года.
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Контактная информация:
Организатор: Общероссийская молодежная общественная организация «МИР»
Сайт: http://премиямира.мы-мир.рф/
email: premiamira@mi-mir.ru, info@mi-mir.ru — с пометкой «Премия МИРа»
Телефон: 8 (800) 555-95-11
«ВКонтакте»: vk.com/premiamira