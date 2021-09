Андрей Мирошниченко: «Редакционная политика, а не новости, — это и есть последний товар СМИ»

Андрей Мирошниченко — журналист и теоретик медиа. В 1990—2000-х годах работал редактором в «Городе N» (Ростов-на-Дону), «Независимой газете», возглавлял «Финансовую Россию», журнал «Банковское обозрение».

В 2010 году выпустил книгу «Когда умрут газеты», вызвавшую много споров в медиаиндустрии.

Автор концепций «вирусного редактора», «освобожденного авторства», теории смерти газет.

Координатор Ассоциации российских футурологов.

Изучает и преподает медиа в Университете Йорка, Торонто.

Автор более десятка книг по журналистике, корпоративным коммуникациям, новым медиа, в том числе на английском языке: «Human as media. The emancipation of authorship» (2014) и «Postjournalism and the death of newspapers. The media after Trump: manufacturing anger and polarization» (2020).