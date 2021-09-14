Андрей Мирошниченко: «Редакционная политика, а не новости, — это и есть последний товар СМИ»

Теперь СМИ ищут, что бы еще продать, если рекламу и контент уже продавать невозможно. Люди узнают новости и без СМИ, но если новости слишком будоражащие, то необходимо найти подтверждение, необходимо свериться с авторитетным для своей социальной группы источником и установить значимость этой тревожной новости. По сути, СМИ переключились на валидацию, на своего рода нотариальную заверку наиболее тревожных новостей.

— Медиа с лицензией нотариуса могут валидировать фейковую новость? Либо валидировать только то, что сказала одна сторона?

— Да, могут. Ведь СМИ валидируют не сам факт, а его значимость. Это валидация с точки зрения соответствия той системе ценностей, которую конкретный читатель поддерживает.

Другая функция постжурналистики — распространять от имени лояльных читателей «правильную» картину мира. Поскольку новости уже всегда известны из ленты соцсетей, многие подписчики платят за то, чтобы получить «нужное» видение и донести его до других. Это ключевой признак постжурналистики: люди платят — те, которые еще платят, — не за новости, а за то, чтобы удостоверить нужные новости для себя и для других. Получается, что постжурналистика — это такая краудфандинговая пропаганда. Товаром является не сама новость, а «правильная» валидация новости и доставка «правильных» новостей другим.

Поскольку люди обращаются к СМИ только за валидацией тревожных событий, эти тревожные, будоражащие события стали главным бизнесом СМИ. СМИ ищут их, находят, «докручивают», нередко даже создают своей интерпретацией. Реклама заставляла СМИ рисовать картину мира, благоприятную для потребления товаров. Новая модель, когда СМИ подрядились валидировать значимость тревожных новостей, вынуждает их рисовать тревожную картину мира.

В результате медиасреда в целом, включая социальные медиа, поощряет все виды экстремальности — содержательной, политической, эмоциональной. Эта среда обеспечивает возгонку поляризации. Экстремальные и эмоциональные суждения начинают группироваться по центрам гравитации. Мы входим в состояние, которое Маршалл Маклюэн называл ретрайбализацией. Мы возвращаемся к прямой демократии племенного сообщества, афинской агоры, казачьего круга, где решения формируются не представительством, а прямым высказыванием всех полномочных членов. Кто громче кричит, продавливает авторитетом, сильнее бьет кулаком по столу или взывает к предельным ценностям — тот молодец. Это принципиально «устная», разговорная культура, просто она выражена цифровыми средствами.

В письменной культуре авторитет строился на рациональности, на силе мысли, а в культуре племенного принятия решений — на «громкости» мнения, если так можно выразиться, на его суггестивности. В письменной культуре надо было доказывать логичным умопостроением, а в цифровой культуре надо убеждать, продавливать: эмоциональные средства самовыражения для этого подходят лучше, чем рациональные.

Любопытно, что российские СМИ пришли к этому же состоянию, но другим путем. Российскую журналистику перековала в постжурналистику не невидимая рука рынка, а видимая рука государства. Но механизм во многом схож. Независимые распределенные источники дохода — реклама и подписка — убиты интернетом. Но остался еще последний плательщик — власть, которая готова содержать СМИ как услугу валидации и своего рода «нативной» пропаганды. Хотя содержит она очень немногих. Остальным скорее позволяет — или не позволяет — существовать и добирать остатки старого рекламного и подписного бизнеса.

Впрочем, и «рыночная» подписка, сохранившаяся кое-где в России, тоже мутирует в сторону дотаций и краудфандинга, даже когда подается как подписка. Это такая гибридная подписка. Важный признак постжурналистики заключается в том, что СМИ не предлагают новости как товар, а просят деньги на поддержание какой-нибудь своей «важной» общественной роли. Если посмотреть на подписные «питчи» The Washington Post или The New York Times, то услуга, которую они предлагают, — это не новости, а защита демократии. Примерно так же и в России: если СМИ не получает достаточных дотаций от власти, то оно продает не новости, а «что-то еще» — от конференций до защиты интересов профессиональных групп.

Если на Западе постжурналистика ищет финансирование за свои услуги валидации и нативной пропаганды у наиболее массивных «племенных» групп и делает это порой вполне успешно, то у нас главное «племя» — государство. Остальные «племена» угнетены, чтобы они не составили конкуренции. Поэтому у них очень маленькая финансовая база даже для постжурналистики. Рыночная постжурналистика в России очень нишевая. А вот государственная постжурналистика живет неплохо.

— То есть журналистика в России и на Западе пришла примерно в одну точку разными путями. Почему тогда западные СМИ утверждают, что они продолжают придерживаться высочайших стандартов, делают фактчекинг и прочее, и при этом они же обвиняют российские государственные СМИ в фейк ньюс и гибридных войнах?

— Это не совсем так [про утверждение о высочайших стандартах]. В США последние три года идет большая общественная дискуссия среди ведущих профессоров журналистики (прежде всего Колумбийского университета в Нью-Йорке), ведущих медиааналитиков и самих колумнистов [разных изданий]. Они официально отказываются от прежних стандартов журналистики, которые, кстати, сформировались примерно сто лет назад, как раз в пору становления рекламной модели финансирования СМИ.

Например, правило освещения конфликта со всех сторон, которое обеспечивало объективность и беспристрастность журналиста, было важнейшим журналистским стандартом во времена рекламного финансирования СМИ именно для того, чтобы обеспечить хоть какую-то независимость редакции от плательщика — рекламодателя. Но о какой независимости можно говорить, если последний плательщик — дотирующий подписчик — как раз и хочет «правильной» валидации новостей и доставки «правильных» новостей другим? То есть он платит за определенную редакционную политику, а не за новости для себя. Редакционная политика, а не новости, — это и есть последний товар СМИ в эпоху постжурналистики. Поэтому она по определению не может быть независимой от плательщика.