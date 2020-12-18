Мировой суд Москвы оштрафовал Google на три миллиона рублей

Мировой судья Таганского судебного района Москвы вынес признал Google LLC признана виновной в повторном нарушении требований российского законодательства о неудалении из поисковой выдачи интернет-ресурсов с информацией, запрещенной в России. Об этом сообщает Роскомнадзор, который и осуществляет в том числе мониторинг работы поисковых систем.

Наказание для Google определено в виде штрафа в размере трех миллионов рублей.

Федеральный закон № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» обязывает поисковые системы исключать из выдачи на территории России ссылки на интернет-ресурсы с запрещенной в стране информацией, поясняет РКН. По данным ведомства, Google выполняет данную обязанность не в полной мере: в среднем из поисковой выдачи не удаляется до 30 процентов ссылок на запрещенный контент, в том числе на сайты с экстремистским, порнографическим, суицидальным содержанием.

Первый раз административное дело из-за этого было возбуждено летом 2019-го, тогда сумма штрафа составила 700 тысяч рублей. Штраф был оплачен.