Мировые инвестиции в стартапы с ИИ сократились на 34%

В 2022 году мировые инвестиции в стартапы в области искусственного интеллекта (ИИ) сократились на 34%, до $45,8 млрд, свидетельствуют данные исследователей из CB Insights.

Падение таких вложений произошло после достижения рекордных показателей 2021 года и на фоне сопоставимого сокращения глобальных объемов венчурного финансирования.

По мнению экспертов, сокращение 2022 года не станет трендом — сейчас рынку ИИ необходимо некоторое «охлаждение». С учетом внимания к этой технологии восстановление и увеличение объемов финансирования не заставят себя ждать.

Глобальные инвестиции в технологии искусственного интеллекта в 2022 году составили $45,8 млрд, подсчитали аналитики американской исследовательской компании CB Insights. Это выше показателей 2018–2020 годов, но заметно ниже (на 34%) рекордного значения 2021 года в $69,7 млрд. В прошлом году в мировой сфере ИИ состоялось 2956 сделок, на 10% меньше, чем было в 2021-м.