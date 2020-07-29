Мировые охваты BBC достигли рекордной отметки в 468,2 миллиона человек еженедельно

Каждую неделю за пределами Великобритании BBC News смотрят 438,4 миллиона человек. По сравнению с прошлым годом, аудитория выросла на 11%

По заявлениям корпорации, 468,2 млн в неделю – рекордный для BBC показатель мировой аудитории. 94% среди них приходится на подразделение BBC News.

Согласно ежегодному отчету по исследованию мировой аудитории за 2019-2020 гг., количество онлайн-зрителей канала выросло на 53% и достигло отметки в 151 млн человек. Данные по аудитории Великобритании в статистику включены не были.

Генеральный директор Тони Холл (который покинет компанию в сентябре) заявляет, что в 2013 году, только заступив на свой пост, он планировал удвоить мировую аудиторию до 500 млн к 2022 году.

23 июля Холл сказал, что сейчас компания «более чем справляется» с этой задачей и теперь в планах уже достичь отметки в один миллиард в ближайшие 10 лет. Также он добавил, что никогда ещё охваты и репутация компании не имели такого значения за пределами Великобритании, как сейчас.

«В следующие десять лет Великобритания выстроит новые международные отношения, основанные на амбициозном видении «Глобальной Британии», — говорит Холл. — И успех будет зависеть от использования всех наших международных активов, использования всего глобального потенциала BBC».

Компания заявляет, что в конце марта, когда была объявлена пандемия коронавируса, охват BBC News составлял 310 млн человек, что является рекордом среди мировых СМИ.

Согласно новым данным, еженедельная аудитория канала BBC World News за год выросла с 101 до 112 млн человек. В Америке аудитория выросла на 50%.

Также компания побеждает и в борьбе за юную аудиторию: треть онлайн-вовлеченности среди языковых служб Всемирной службы BBC теперь представлена молодыми людьми от 15 до 24 лет. Общий охват вырос на 13% и составляет 291,1 млн человек.

Аудитория английской службы BBC увеличилась на 8%, достигнув отметки в 97 млн.

Холл отмечает, что государственные инвестиции в Мировую Службу BBC, предоставленные четыре года назад, привели к самому масштабному с 1940-х гг. росту вещания на 42 языках и позволили компании «шаг за шагом продолжать борьбу с фейковыми новостями ради демократии и свободы слова во всем мире».

В своем блоге Холл написал: «С началом нового десятилетия станет ясно, какой журналистике суждено господствовать: лживой и фейковой или же честной и свободной».

В этой борьбе у Великобритании есть все шансы победить. BBC — ее бесценное оружие, главный поборник правды. Достижения, которые стали возможны благодаря инвестициям, только доказали, каким мощным может стать влияние британской демократии благодаря нам. И доказали, что мы действительно способны на многое».

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