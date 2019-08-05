7 типичных заблуждений редакторов

ВЕРА В ТРАФИК

Большинство редакций уже избавились от зависимости от тиражей или замеров аудитории через телевизионные приставки. Но теперь у медиаменеджеров появился новый бог — трафик.

Проблема веры в трафик лежит сразу в нескольких плоскостях. Например, можно уверовать в трафик как главный показатель успешности вашего медиа. С учетом того, что трафик и доходы очень редко имеют прямо пропорциональную зависимость, это ложная вера. Еще можно верить только в какой-то один аспект трафика — например, только в количество уникальных пользователей или количество просмотров страниц как главную метрику успеха. Это тоже неверно, потому что другие важные аспекты трафика — например, источники, время на сайте, процент выходов, отказов, дочитываний — могут сказать о вашей аудитории и вашем контенте куда больше.

Наконец, некоторые менеджеры верят в трафик любой ценой — затачивая свои соцсети и прочие активности на трансляцию трафика на сайт. В условиях тотального доминирования платформ такая стратегия — даже не битва Давида с Голиафом, а скорее поединок блохи с карьерным экскаватором.

ЧТО ДЕЛАТЬ: Ваша задача — увидеть в трафике аудиторию. Трафик — это лишь форма ее, аудитории, существования. Соответственно, в текущих условиях трафик не может быть самоцелью (аудиторию можно найти и в других местах). И уж если взялись его измерять, то смотрите сразу на много показателей, которые позволят вам видеть за сухими цифрами живых людей, которые читают и смотрят ваш контент.