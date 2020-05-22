Мишустин назначил нового замглавы Роспечати

Новым заместителем руководителя Роспечати назначен Илья Лазарев, соответствующее распоряжение премьер-министра России Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно информации на сайте Роспечати, ранее Лазарев занимал должность начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

До этого он занимал должность директора телевизионной школы «Академия ТВ» при Московском технологическом университете, а также работал на телеканале НТВ.