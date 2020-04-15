Мишустин назначил новых заместителей руководителя Роскомнадзора

Новыми заместителями руководителя Роскомнадзора Андрея Липова стали Олег Терляков и Владимир Логунов, соответствующие распоряжения подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Олег Терляков ранее занимал должность референта Управления президента Российской Федерации по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи. Владимир Логунов работал заместителем директора Департамента государственной политики в области создания и развития электронного правительства Минкомсвязи.

В конце марта новым главой Роскомнадзора был назначен Андрей Липов, соответствующее поручение было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Липов сменил на должности Александра Жарова, назначенного генеральным директором холдинга «Газпром-Медиа».