Мишустин назначил замглавы Роскомнадзора

Новым заместителем главы Роскомнадзора Андрея Липова назначен Милош Вагнер, соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.

Как следует из информации на сайте Кремля, ранее Вагнер занимал должность начальника департамента управления президента РФ по применению информационных технологий и развитию электронной демократии.

В конце марта новым главой Роскомнадзора был назначен Андрей Липов, соответствующее поручение было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Липов сменил на должности Александра Жарова, назначенного генеральным директором холдинга «Газпром-Медиа».