Мишустин поручил ликвидировать Россвязь и Роспечать до 30 июня

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минцифры завершить процесс ликвидации подведомственных министерству Россвязи и Роспечати до 30 июня 2021 года. Об этом говорится в распоряжении кабмина, опубликованном на портале правовой информации.

В документе отмечается, что Минцифры должно сформировать две ликвидационные комиссии, которые займутся непосредственно процедурой расформирования ведомств. Комиссии возглавят заместители руководителей Россвязи и Роспечати - Сергей Чебаков и Надежда Кожебаткина.

Также Мишустин поручил Минцифры оказать содействие сотрудникам упраздняемых ведомств в трудоустройстве в министерство. Если работники откажутся от этого трудоустройства, то Минцифры должно обеспечить им гарантии и компенсации в соответствии с законодательством РФ.

В конце ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ, который упраздняет подведомственные Минцифры РФ Роспечать и Россвязь. Функции упраздняемых ведомств перейдут в Минцифры, которое становится их правопреемником, в том числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений. Как отмечали в самом министерстве, сотрудники упраздняемых ведомств смогут продолжить деятельность под непосредственным руководством заместителей министра и директоров департаментов министерства.