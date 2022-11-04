Мишустин сменил двух заместителей главы Минцифры

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил заместителями министра цифрового развития связи и массовых коммуникаций России Григория Борисенко и Евгения Филатова.

Борисенко ранее занимал должность директора технологической практики бывшего российского подразделения PwC, Филатов – генерального директора «СКБ контур».

При этом Мишустин освободил с занимаемых должностей заместителей министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Николая Яцеленко и Андрея Черненко по их просьбам.

Черненко курировал в министерстве развитие государственных информационных систем в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление», внедрение электронного документооборота в органах власти, разработку платформ «Гособлако».

Яцеленко координировал департаменты экономики и финансов, программ и проектов, а также цифровой трансформации и бюджетных расходов.