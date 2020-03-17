Мишустин сообщил о появлении фейков и необоснованных слухов о ситуации с коронавирусом

Информирование россиян о ситуации с распространением коронавируса должно быть полным, иначе появляются необоснованные страхи, идет вброс фейков. Об этом в понедельник заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета при правительстве РФ.

По его словам, информирование граждан «должно стать одним из ключевых направлений деятельности» координационного совета по противодействию распространению коронавируса. «Недостаток информации всегда порождает ненужное беспокойство и необоснованные страхи. Мы уже видим, что на этой почве начинают возникать самые невероятные слухи, не имеющие ничего общего с реальностью, а иногда идет вброс откровенных фейков», - сказал Мишустин.

«Мы работаем максимально открыто, и у каждого человека должна быть возможность получать достоверную и актуальную информацию по всем каналам коммуникации: через телевидение, средства массовой информации, интернет, социальные сети, чтобы не приходилось долго искать самые нужные сведения - что такое коронавирус, какие меры профилактики применять, куда обращаться, если нужна помощь и остаются вопросы», - сказал глава правительства.

По его словам, у граждан должна быть возможность «буквально с одного клика в доступной и понятной форме получать эти ответы».