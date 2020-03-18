Мишустин уволил замглавы Минкомсвязи

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя главы Минкомсвязи Михаила Мамонова, соответствующее распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Мамонов был назначен на должность заместителя главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в декабре 2018 года тогдашним премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

До этого Мамонов занимал должность управляющего директора Российского экспортного центра (РЭЦ) по международному продвижению торговли.