Мишустин уволил замглавы Роскомнадзора

Антонина Приезжева освобождена от должности заместителя руководителя Роскомнадзора, соответствующее распоряжение, опубликованное на официальном портале правовой информации, подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Согласно информации на сайте регулятора, Приезжева занимала должность заместителя руководителя Роскомнадзора с марта 2014 года.

До этого она занимала позицию начальника отдела правового и методического обеспечения Управления по защите прав субъектов персональных данных Роскомнадзора, а также работала в подведомственных предприятиях регулятора.