Борис Мисонжиков: «Мы были молоды, любили друг друга и город»

Он служил в Арктике, пробрался за границу даже во время железного занавеса, отчитал бывших солдат вермахта и Иосифа Сталина и лишился бороды ради факультета журналистики… Жизнь Бориса Яковлевича Мисонжникова больше напоминает запутанный, но интересный фильм. Поговорили с ним о шпаргалке, за которую не стыдно, журфаковском «Золотом цыпленке», однокурсниках-подпольщиках и Ленинграде.

Ленинград и белые медведи

Писать Борис Яковлевич начал еще в школе — занимался в литературном объединении при редакции газеты для детей и подростков «Ленинские искры» (сейчас это «Пять углов»). После выпуска захотел изучать литературу: «Но Литературного института в тогдашнем Ленинграде не было, поэтому поступил в Институт культуры на отделение массовых и научных библиотек. Мне там не понравилось. Год спустя на вступительных экзаменах в Университет получил за устный ответ тройку, за сочинение — четверку. Дальше сдавать не стал, пошел в армию, служить отправили на Новую Землю. Солдат всегда ходит голодный, ему не помешает лишних денег заработать. Вот я и занялся журналистикой — платили хорошие гонорары», — вспоминает он.

Гостей сурового архипелага нужно было подбадривать — помогали, как ни странно, военные газеты. Одна из редакций находилась в поселке Белушья Губа, там Борис Яковлевич и публиковал лирические эссе: «Это были воспоминания о дедушке и Ленинграде — как я скучал по любимому городу, как раньше гулял по Невскому проспекту. А еще рассказывал о ребятах, которые служили вместе со мной. Нельзя было упоминать конкретное место, поэтому писал просто „в Арктике“. Уровень материалов полудетский, мне же было всего 18 лет, но за тексты получил грамоту от командующего округом».

С журфака в колхоз

Но все это время он хотел уйти в науку и заняться аналитикой. Поступил на подготовительное отделение ЛГУ с отрывом от производства — нулевой курс Университета. Там в одной группе собрали будущих студентов-востоковедов, филологов и журналистов. Учились каждый день, особенно строго преподавали иностранный язык, в конце — сессия и зачисление: «Университет в то время был совсем другим — приходилось сдавать много идеологических материалов из опыта марксизма-ленинизма, никому не нужные постановления. Это был единственный раз в жизни, когда я изготовил шпаргалки, чтобы не зубрить названия постановлений партии о печати. Шпаргалки, впрочем, не пригодились», — делится Борис Яковлевич.

Нынешние студенты изучают экономику медиапроизводства. А в 70-е, когда учился Борис Яковлевич, слово «медиа» было не на слуху, поэтому сдавали экономику социалистического сельского хозяйства. Удобно — после журфака место в колхозе гарантировано. «Искренне хотел овладеть этим предметом и познать, какая же была экономика у сельских хозяйств при социализме, но не удалось. Для меня это оказалось непостижимым и непонятым, хотя многие идеалы марксизма разделял — они соприкасались с идеалами христианской культуры. Получил тройку, единственную за все обучение, и даже пересдавать не стал, хотя учился хорошо. Без труда мог получить красный диплом, но мне было абсолютно все равно, какой он у меня — синий, красный, желтый, зеленый…»

Зато везло с философией — раньше она была не в онлайн-курсе, преподавал профессор Иван Федорович Смольянинов, человек увлеченный философией, участник Великой Отечественной войны. Борис Яковлевич быстро нашел с ним общий язык и заявил, что хочет написать курсовую о Пьере Тейяре де Шардене, философе, теологе и священнике. При советском режиме и его антирелигиозных кампаниях литературу, связанную с Тейяром де Шарденом, выпускали с грифом «только для научных библиотек». Несмотря на это, Смольянинов одобрил выбор студента и даже дал ему книгу этого французского философа «Феномен человека»: «Вот так он умудрялся с одной стороны провозглашать идеалы марксизма-ленинизма, а с другой — подкидывать литературу такого отнюдь не марксистского характера, за что я ему и благодарен. Курсовая по Тейяру де Шардену потом пригодилась мне при сдаче кандидатского минимума по философии».

Студентам — манку, преподавателям — фуршет

На подготовительном отделении литературу преподавал Вячеслав Муромский, который стал известным литературоведом и позже перешел работать в ИРЛИ Академии наук СССР (Пушкинский дом). Однажды он пригласил выступить перед учащимися с лекцией легендарного филолога профессора Георгия Макогоненко, который тогда только что издал книгу «„Евгений Онегин“ А. С. Пушкина». Профессор выступал ярко, прямо в аудитории закурил сигару и импозантно взмахивал рукой с золотым перстнем, чем поразил студентов. Уже позже Борис Яковлевич узнал, что в блокаду Макогоненко был редактором и начальником Литературного отдела Ленинградского радиокомитета, мужем Ольги Берггольц после того, как она потеряла ребенка в застенках НКВД. Он спас и знаменитого филолога Жирмунского, которого арестовали как «немецкого шпиона».

Сначала поток Бориса Яковлевича учился во дворе филфака. Когда перешел на третий курс, факультет получил отдельное здание на Первой линии, где квартирует до сих пор: «Вначале нас послали туда на субботник. Вошли в это здание бывшей школы — все разгромлено, лежали груды мусора, хотя в свое время там учились многие известные люди — например, актриса Марина Неелова. Здание было распланировано под школу, многие стены потом снесли. Мы полдня подурачились, на этом наше участие и закончилось. В 1989-м я вернулся на факультет доцентом, увидел его отремонтированным. В нем были отдельные комнаты для курения», — рассказывает Борис Яковлевич.

Вместо кафе «Оранж» на журфаке 80-90-х была обычная советская столовая. Утром студенты приходили туда поесть манной каши за копейки, а вечерами там собирались преподаватели: «Помимо столовой, располагался филиал ресторана, если не ошибаюсь, „Золотой цыпленок“. Заказывали там банкеты — отмечали юбилеи и дни рождения, устраивали фуршеты после конференций. Довольно веселое было место, не пустовало. А в основном фуршеты устраивали прямо на кафедрах — открыто, демократично».

Пожары и бороды

В годы студенчества Борис Яковлевич мечтал опубликоваться в большом издании — приносил тексты в «Вечерний Ленинград» и «Ленинградскую правду», в молодежную «Смену». Но нигде не хотели публиковать студента. К третьему курсу он разозлился и решил написать так, чтобы точно напечатали — два дня просидел в пожарной части, дождался настоящего пожара и поехал с бригадой тушить подвал на улице Куйбышева, а потом все это описал. Принес материал в «Вечерний Ленинград»: «Заведующий отделом информации известный репортер Александр Сергеевич Володин посмотрел на мой текст одним глазом и продолжил играть в шахматы. Я говорю: „Ну чего?“ А он в ответ: „Пиши еще, опубликуем“. Продолжил писать подобные материалы, часто методом включенного наблюдения — про водолазов, летчиков-испытателей, парашютистов… Стали охотно публиковать, даже в штат на лето взяли. Повезло, что работал в отделе именно у Володина, одного из лучших ленинградских репортеров».

Стараться приходилось не только в журналистике — студенты-юноши должны были особенно тщательно следить за внешним видом, военная кафедра обязывала: «Как-то на факультете встретился с деканом Александром Феодосеевичем Бережным. Он на меня посмотрел и говорит: „Что это за борода у тебя? У нас так на факультете не ходят!“ Я задумался и сбрил, понимаю, что мудро поступил — зачем она была нужна? С тех пор без нее хожу», — объясняет Борис Яковлевич.