Митинги в Белоруссии: что известно о задержанных журналистах

Во время протестных акций девятого августа в Белоруссии задержали не менее семи российских журналистов — съемочные группы телеканала «Дождь» и Daily Storm, а также корреспондента «Медузы». С некоторыми из них до сих пор не могут связаться.

«Дождь»

Раньше всего о задержании российских журналистов стало известно от представителей телеканала «Дождь». Как сообщают очевидцы, корреспондентов Владимира Роменского и Василия Полонского, а также оператора Николая Антипова увели в неизвестном направлении люди в штатском. Через несколько часов журналистов депортировали в Россию. Съемочной группе запретили въезд в Белоруссию на пять лет.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России, сообщила, что сотрудников «Дождя» задержали из-за отсутствия аккредитации.

«Медуза»

По данным Daily Storm, в Минске избили и задержали журналиста «Медузы» Максима Солопова. О нём ничего неизвестно больше 12 часов. Редакция не может связаться с Максимом Солоповым с 01:30 ночи.

Daily Storm

Вместе с журналистом «Медузы» задержали корреспондента Антона Старкова и оператора Дмитрия Ласенко. Ночью съемочную группу держали в СИЗО. Сейчас точное местонахождение корреспондентов неизвестно.

«Там нет интернета, переписывались с ними эсэмэсками. По поводу травм — они говорили, что их избили, но не сильно. В посольстве знают о наших ребятах, готовы помогать», — сообщила РБК главный редактор Daily Storm Алена Сивкова.

WarGonzo

В автозаке со съемочной группой Daily Storm оказался и российский военный корреспондент, основатель проекта WarGonzo Семен Пегов. По информации телеграм-канала Baza, в МВД Белоруссии Пегову грозили заключением до восьми лет за участие в несанкционированном митинге. Несколько часов журналист WarGonzo не отвечал на звонки и смс. Позже корреспондент RT Константин Придыбайло сообщил РБК, что Семен Пегов находится в центре изоляции правонарушителей в Минске. Это подтвердили в посольстве России в Белоруссии.



Союз журналистов России потребовал освобождения задержанных коллег, поскольку считает такую меру нарушением свободы слова и распространения информации.

В Белоруссии прошли выборы президента. По данным экзитпола, Александр Лукашенко лидировал с результатом более 80%. Ночью девятого августа в республике начались протестные митинги.