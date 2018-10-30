Рособрнадзор лишил лицензии московский институт телевидения и радиовещания «Останкино», а также приостановил действие лицензии Московскому технологическому институту. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе ведомства:

Рособрнадзором приостановлено действие лицензии на осуществление образовательной деятельности Московскому технологическому институту. На основании решения арбитражного суда приказом Рособрнадзора прекращено действие лицензии Московского института телевидения и радиовещания «Останкино».

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования вуз обязан прекратить образовательную деятельность.

После проведенных проверок принимать студентов Московскому институту телевидения и радиовещания «Останкино» Рособрнадзор запретил еще в сентябре 2017 года. В вузе тогда заявили, что всех студентов перевели в другие учебные заведения.