Муниципальная газета — официант или власть?

Константин Чернэуцану — главный редактор муниципальной газеты «Вести Стрельны» в Ленинградской области. В этом раз мы не делаем разбор работы редакции, а даем слово тем, кто сегодня делает муниципальную журналистику с минимальным набором ресурсов, и показываем рекомендации экспертов конкурса

— За те годы, что вы находитесь в редакции, насколько изменились «Вести Стрельны»?

— На мой взгляд, довольно сильно. Я вижу, как воплощаются в жизнь поставленные мной задачи. Газета живет не одну секунду, во время полета из ящика на пол, а подольше. Некоторые наши читатели ревностно следят за газетой и возмущаются, когда она не попадает им в ящик, — звонят нам, жалуются.

— Получается, есть ощущение, что аудитории вы нужны?

— Да, мы нужны людям. Те, о ком мы пишем, сохраняют газету, и для них это важно.

Я вижу, что «Вести Стрельны» становятся влиятельным органом. Я понял на своей шкуре, как работает пресса и почему это власть. Эти слова для меня перестали быть пустыми.

— Можете привести пример решенной проблемы?

— В связи с пандемией был закрыт сквозной проход в школах Петродворцового района, часто, чтобы попасть в школу, нужно идти в обход по оживленным улицам. Мы сделали репортаж, собралось много родителей, и власть заинтересовалась. Оказалось, что нужно поставить дополнительные камеры видеонаблюдения и выпустить инструкции для школьных охранников. Теперь этот вопрос держат под контролем.

— А откуда вы берете нужную для решения проблемы информацию — привлекаете экспертов или ищете сами?

— В примере с калитками экспертами выступили как представители школы, так и родители — последние в своем рвении дошли до того, что стали выяснять, что такое «паспорт безопасности», как он формируется и так далее. На мой взгляд, у нас вообще нет проблем с поиском информации — проблемы есть с ее интерпретацией и адекватным использованием. Наша задача — сделать так, чтобы жители перестали разговаривать на языке требований, а власть перестала делать вид, что проблемы не существует.

Возможные варианты концепции: краткая история издания и ее принципы, описание сегодняшней редакции в лицах и идеи журналистов, открытое редакционное письмо с миссией, направленной на конкретного читателя. В первую очередь необходимо разделить бумажный и онлайн продукты редакции, выделить специфические характеристики газеты и сайта с точки зрения содержания и аудитории, которые не пересекаются.

— Как вы видите своих читателей?

— Прежде всего мы обращаемся к тем, у кого есть право голоса. Это ведь избиратели принимают решение, каким будет депутатский корпус и, следовательно, какой будет политика муниципалитета.

— Исследуете ли вы аудиторию?

— Стараемся, прислушиваемся к обратной связи. Сейчас нам лучше всего удалось наладить контакт с мамочками — от 25 до 45 лет. Далее идут пенсионеры и общественные организации, и уже потом — тинейджеры и мужчины после 30.

— Пандемия повлияла на работу газеты? Вы перешли на удаленку?

— Да мы и без пандемии практически работаем удаленно. Конечно, у нас есть кабинеты, но корреспонденты в них почти не бывают. Зачем им сидеть в редакции? Все, что сейчас нужно корреспонденту, — фотоаппарат и компьютер.

— Вы привлекаете авторов со стороны?

— Пытаемся. Я считаю хорошим знаком, когда кто-то приходит и начинает писать. Но нам редко пишут больше одного раза. Люди часто воспринимают печатный орган как место, где они могли бы потешить тщеславие и показать литературные способности, а у нас совсем другая задача. Тем более что мы не платим гонорары — на них у нас просто нет бюджета.

Редакции необходимо подумать над проблемными местами — либо что-то менять в качестве и формате контента, либо в системе привлечения пользователей, накрутке «живых» подписчиков. Основная работа в любом случае направлена на контент: интересные темы (как бы банально это ни звучало), повышение вовлеченности за счет инфографики, интерактивные опросы и другие формы стимулирования аудитории, стиль подачи, видео и фото и проч. Кроме того, нужно отдельно анализировать вовлеченность по каждой рубрике, чтобы понять работающие и неработающие приемы.

— Получается, что вы наметили цель и двигаетесь к ней шаг за шагом. А что это за шаги?

— Это развитие корреспондентского корпуса и формирование горизонтальных связей с читателями.

— Развитие в виде каких-то образовательных программ?

— Да. Мастерства иногда не хватает, мы позволяем себе делать ошибки, бываем небрежными, что, конечно, недопустимо в случае коммерческой работы. Так что стараемся развиваться. В частности, мы получили аудит в конкурсе «Золотой фонд прессы 2.0», участвовали в фестивале малой прессы СПбГУ и вынесли из полученных по его итогу рекомендаций много полезного.

— А как вы реагируете на критику от читателей?

— Меняем интонацию и ориентиры. Из недавнего — нас окончательно убедили в том, что мы должны учиться у наших конкурентов, больше обращать внимание на животрепещущие темы. Ремонт детских площадок, праздники, экологические проблемы — стараемся ничего не упускать.

— Депутаты охотно идут на контакт с прессой?

— Мы стараемся делать так, чтобы шли охотно. Как я люблю говорить, мы те самые официанты с платочком на руке, которые делают то, что необходимо депутату. Наша работа — обслуживать их информационно, фактически мы являемся их пресс-службой. Сотрудники иногда обижаются, но я-то к официантам хорошо отношусь, и поэтому для меня это не оскорбительно.

— А что насчет неудобных для администрации тем — будут ли они освещаться в вашей газете?

— Да, адекватное освещение этих тем — наша цель. Людей чаще всего раздражает, когда их проблемы игнорируют. В таком случае нужно просто их услышать, объяснить, в чем причина происходящего: например, поликлинику не могут построить из-за проблем с подрядчиками.

Кстати, похожие проблемы есть и у нас. Февральский номер не выйдет в срок впервые с 2017 года. Уже сейчас понятно, что подрядной организации из Москвы не хватает выделенного бюджета — а значит, контракт будет сорван. Конечно, москвичи могут начать вкладывать собственные деньги, но мне в это верится слабо.

— Довольно странно, что печатью «Вестей Стрельны» занимается московский подрядчик.

— Закон есть закон — они выиграли конкурс. Когда мы издавали книгу, то подряд выиграли новгородцы. Но нам удалось объяснить, что они не до конца понимают условия контракта, и поэтому он был расторгнут, а мы определили другого подрядчика.

— Расскажите о книге.

— Она называется «Вместе мы — Стрельна».

У нас в книге были авторы, которые живут в Стрельне и пишут о ней. Именно так и создаются горизонтальные связи, о которых я говорил.

— Есть ли другие дополнительные проекты?

— Да, мы хотим издать похожую книгу, но уже объединив местных экскурсоводов — собрать около 20 публикаций, которые расскажут о достопримечательностях Стрельны. Все эти книги уходят авторам или местным жителям — для того чтобы получить экземпляр, достаточно зарегистрироваться на нашем сайте.

— Всё чаще говорят, что печатная пресса умирает, уходит в онлайн. Наблюдаете ли вы это?

— «Москва слезам не верит»! Такие разговоры были и раньше — дескать, театр умрет, а кино перейдет в телевидение. Но я думаю, что эти сферы деятельности никуда не исчезнут, в том числе и печатные издания. Конечно, они уже не будут такими многочисленными — им трудно успевать за скоростями интернета.

Отдельные страницы новостей очень короткие и не предлагают пользователю ничего, кроме самой новости, в то время как возможностей для страницы достаточно много:

1) добавить рекомендованные новости по данной теме;

2) добавить ссылки на популярные новости;

3) предоставить возможность подписаться на e-mail-рассылку.

— А с какой формой издания вы в первую очередь связываете будущее вашей газеты?

— Вообще, мы мечтаем сделать главной платформой «Вестей Стрельны» именно сайт — чтобы появилась возможность вести прямые эфиры именно там, а не на YouTube или где-то в соцсетях. Сейчас мы выставляем все материалы в группе «ВКонтакте», смотрим на реакцию и уже на их основе формируем газету. В результате многие видят наши материалы больше одного раза и, по законам психологии, больше доверяют прочитанному. Именно поэтому мы не стесняемся присутствовать везде, где только можем.

Страница «ВКонтакте» необходима для формирования сообщества вокруг бренда издания, может стать основным пунктом приема жалоб, вопросов, поздравлений и прочей обратной связи через специализированные инструменты платформы; здесь можно тестировать контент до попадания на сайт или в газету, искать инфоповоды и народных корреспондентов в комментариях; при этом контент для социальной сети не обязательно должен быть оригинальным (соотношение «газетного» и несобственного контента может достигать 20% на 80% без ущерба для уникальности бренда) — важнее реальная активность людей (не стоит ставить цели «переливания» трафика из ВК на сайт).

— Если бы в последние четыре года что-то можно было сделать иначе — что бы вы изменили?

— Вряд ли я бы что-то стал менять. Мне все нравится.