Как осчастливить большой палец

Лучшие образцы современного сторителлинга — это the Washington Post, the New York Times и Axios. Интересно, что WP перешел на создание «свайп»-историй, вместо вертикальной раскадровки. Материал, который занимает одну полосу газеты, рассказывается на пяти экранах в мобильной версии. Подробно эти кейсы Марио анализирует в своем блоге.