Как осчастливить большой палец

Звучит просто, но так сложно убедить редакцию следовать этой инструкции! Гораздо проще приобрести CMS и разработать план сторителлинга, чем перейти непосредственно к исполнению.

Марио Гарсиа делится семью основными типами историй из 17 разработанных в компании. Главное, напоминает он, — делать особый акцент на первом лице, журналисте, который рассказывает историю.

• Новостная история: классический сюжет, основанный на хронологии фактов;

• Графическая история (ни в коем случае фотогалереи!): например, «Шесть карт, которые показывают анатомию инфраструктуры в США»

• Фотоистория (основа сюжета — хорошие фотографии события)

• Фичер (очерковая история, например, «Из чего состоит закусочная на колесах»)

• История от первого лица (например, «Как я вырастил птенцов голубей в своей ванной»)

• Аналитический текст

• Репортаж

На тренингах Марио заставляет журналистов делать план историй в бумажном виде, наподобие раскадровки фильма. За 2 часа нужно трансформировать историю с сайта или газеты в длинную бумажную раскадровку истории для мобильного. В каждой должны быть включены твиты и другой пользовательский контент.