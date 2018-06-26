Как осчастливить большой палец

Правила построения мультимедийной истории от западного тренера
Марио Гарсиа — создатель компании Garciamedia, которая тренирует редакции по всему миру рассказывать истории, а также создавать цифровые стратегии, изучать пользовательский опыт и налаживать корпоративные коммуникации. На ежегодном конгрессе WAN-IFRA в Португалии Гарсиа продемонстрировал разработанные в компании шаблоны историй и лучшие образцы современного сторителлинга. ЖУРНАЛИСТ законспектировал мудрости западного тренера.
Это мультиплатформенный мир — напоминает нам Марио. И в этом мире большинство людей потребляет контент с экрана мобильного телефона. Они не воспринимают информацию линейно, именно поэтому строение мультимедийной истории должно повторять их пользовательский опыт.
Мобильный телефон заставляет делать истории вертикальными, и на первый план выходит работа дизайнера с версткой. Единственная логика этой работы — мыслить в виде цепочки «текст — фото», которая прокручиваются вниз. Чтобы упростить работу, лучше всего использовать шаблоны историй для разных задач. И нужно учитывать главную особенность медиапотребления — сегодня не глаз смотрит на новости, их листает большой палец руки.
Звучит просто, но так сложно убедить редакцию следовать этой инструкции! Гораздо проще приобрести CMS и разработать план сторителлинга, чем перейти непосредственно к исполнению.
Марио Гарсиа делится семью основными типами историй из 17 разработанных в компании. Главное, напоминает он, — делать особый акцент на первом лице, журналисте, который рассказывает историю.
• Новостная история: классический сюжет, основанный на хронологии фактов;
• Графическая история (ни в коем случае фотогалереи!): например, «Шесть карт, которые показывают анатомию инфраструктуры в США»
• Фотоистория (основа сюжета — хорошие фотографии события)
• Фичер (очерковая история, например, «Из чего состоит закусочная на колесах»)
• История от первого лица (например, «Как я вырастил птенцов голубей в своей ванной»)
• Аналитический текст
• Репортаж
На тренингах Марио заставляет журналистов делать план историй в бумажном виде, наподобие раскадровки фильма. За 2 часа нужно трансформировать историю с сайта или газеты в длинную бумажную раскадровку истории для мобильного. В каждой должны быть включены твиты и другой пользовательский контент.
Итак, основные элементы мультимедийной истории — это:
• Видео
• Заголовок
• Фото
• Абзацный отступ
• Цитата
• Факты
• Вставка из соцсетей (embed)
• Пользовательский элемент
Творческий процесс надо начинать с маленького экрана, то есть представить себе, как история будет выглядеть на самом маленьком дисплее. Начинаем работать с уведомления об истории (alert). Лучше всего это делают Snapchat и Instagram.
Далее переходим к созданию карточек (заставок) для мобильного экрана. Удобно, что их же можно использовать в газете назавтра. Элементами карточки помимо фотографии могут быть рубрика (флешлайн), заголовок или цитата, заголовок в виде законченного предложения.
Еще одно важное правило — любую, даже самую масштабную историю, можно объяснить на трех экранах. Но для этого нужна хорошая CMS.
кейс
Марио Гарсия рассказывает о том, как они провели последний эксперимент в панамской газете La Prensa. Он состоял из трех шагов: усилить взаимодействие цифры и принта, наладить кроссмедийность (представленность контента на разных платформах) и трансмедийность (разный контент на разных платформах). В проекте были задействованы следующие платформы: рассылка, ежедневные газеты, журналы, мобильная версия, планшетная версия, онлайн версия для десктопа, социальные сети, мобильные приложения, производные от этих платформ. В 2018 году издательский дом La Prensa перестроил производственный цикл так, чтобы он начинался с создания «брифов» и «сниппетов», то есть самых сжатых сообщений для социальных платформ. Затем они произвели репозиционирование изданий с понедельника по пятницу, а выпуск выходного дня заменили на таблоид.
Создавая истории, нужно помнить о пяти ключевых элементах современного дизайна:
• Шаблоны структур историй
• Модульные сетки
• Шрифт
• Цветовая палитра
• Пользовательский опыт
Хороший дизайн услаждает глаза, мозги, а теперь и большой палец руки! Нужно делать палец счастливым!
Лучшие образцы современного сторителлинга — это the Washington Post, the New York Times и Axios. Интересно, что WP перешел на создание «свайп»-историй, вместо вертикальной раскадровки. Материал, который занимает одну полосу газеты, рассказывается на пяти экранах в мобильной версии. Подробно эти кейсы Марио анализирует в своем блоге.
Что будет происходить дальше в медиа? Роль печати по-прежнему останется важной, хотя и не самой значительной. Многие визуальные вещи до сих пор хороши именно в принте — с мелкими деталями, с крупными качественными фото, с рекламой.
Основной вывод от Марии Гарсиа, над которым стоит подумать в 2018 году: история остается ключевой единицей контента, но существуют разнообразные платформы для их презентации, а также технологии их воплощения. Поэтому хватит ныть, что когда-то было лучше, ведь сейчас куда больше возможностей.
Нет более прекрасного времени для сторителлинга!