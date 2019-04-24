В объективе смартфона

Дэйв Роббинс — преподаватель Городского университета Дублина. Он ведет необычный для классического вуза предмет — мобильную журналистику. Дэйв уверен, что в мире потребления информации со смартфонов медиапродукт логично производить на мобильных устройствах. На «Кубке мультимедийных чемпионов» в Ростове-на-Дону он рассказал, как устроена мобильная журналистика, от чего зависит зарплата журналиста и как смартфоны изменили медиа.
— Как вы пришли в мобильную журналистику?
— Когда я только начинал карьеру, королем в СМИ была печать. Я продвигался от простого репортера до главного редактора, а в это время на первый план начали выходить цифровые технологии. Мобильная журналистика привлекла меня уже после ухода с работы в преподавание. Журналисты и раньше использовали телефоны, чтобы записать интервью, например, или сделать фото для своих текстов. Сейчас же на телефоне можно полностью подготовить материал для эфира, причем на хорошем уровне.
— Как обстоят дела с мобильной журналистикой в Ирландии?
— В Ирландии она тоже быстро распространяется. Мы даже придумали для нее новый термин — MoJo (от Mobile Journalism). С 2015 года в Дублине проходит крупная конференция для мобильных журналистов со всего мира. Она собирает все больше и больше экспертов в этой сфере. Крупнейший ирландский вещатель RTE тоже поощряет съемки на телефон и использует их в эфире.
— В каких еще странах мобильная журналистика сейчас развивается?
— Многие думают, что в Европе и США, но это не совсем так. Мобильных репортеров используют также в странах с не самыми лучшими экономиками. Дело в том, что мобильный журналист обходится редакции куда дешевле, чем профессиональная команда из нескольких человек.
— Какие у нее есть преимущества?
— Люди с большей охотой пустят в свое личное пространство репортера со смартфоном, чем оператора с большой камерой. Она их обычно пугает. Еще с мобильным устройством можно проникнуть в такие места, куда не пронести профессиональную технику.
Яркий пример — уличные беспорядки в Лондоне 2011 года. Телекомпании, которые приехали с большим набором оборудования и съемочной командой, немедленно подвергались атакам протестующих. Тогда репортер SkyNews, Марк Стоун, который жил недалеко от места волнений, вышел на улицу с мобильным телефоном. Он спокойно снимал видео в прямой эфир, а протестующие не обращали на это внимания и не возражали. Стоун был похож на туриста или участника событий.
— Какие материалы мобильных журналистов за последнее время вам особенно нравятся
— Компания Thomson Foundation ежегодно проводит конкурс для мобильных корреспондентов. Победитель прошлого года прожила несколько недель с мигрантами из Эквадора, снимая их жизнь и передвижение. Другая журналистка в 2017 году провела время с африканскими беженцами на Мальте, когда они ждали своего оформления и получения официального статуса. Победитель 2014 года, который до этого не был журналистом и вообще не производил ничего для медиа, снял целый фильм про трущобы на воде в Нигерии.
Кстати, съемки на смартфоны появляются в производстве документального кино, сериалов и даже полнометражных фильмов. Например, фильм «I Play with the Phrase Each Other» 2013 года был полностью снят на iPhone.
— Кому СМИ должны платить больше? Традиционным журналистам из офиса или мобильным репортерам?
— Было бы неплохо, если бы мобильным журналистам платили больше, но так происходит не всегда. Такова современная реальность: работодатели ждут, что работники СМИ умеют не только сидеть в офисе и писать, но и делать контент для смартфонов. На них сейчас приходится большая часть потребления в медиа. Так что это вопрос каждой редакции в отдельности. Кто-то потребует, чтобы вы, как человек-оркестр, пошли со смартфоном и сделали материал в одиночку. А где-то журналисты только собирают исходники, а дальше над ними работают редактор, монтажер и остальная команда. От этого и зависит оплата.
— Как профессионалы старой школы переживают процесс переориентации редакции на мобильный контент?
— Для журналистов старшего поколения это сложный переход. Я прочувствовал это на своем примере, когда начинал преподавать мобильную журналистику. Самое трудное — начать думать об истории визуально, как рассказать ее в картинках. Раньше студенты приходили ко мне с идеями работ, и я говорил, хороший ли это сюжет. Сейчас же я одобряю проекты, если вижу, как их можно будет воплотить в визуальном плане. Репортерам в возрасте многое непривычно, но тем не менее они — хорошие журналисты. Поэтому лучше посылать их в команде с молодыми и прогрессивными, тогда оба смогут чему-то друг у друга научиться.
— Что будет с мобильной журналистикой?
— Если бы я мог предсказать будущее медиа, я бы очень сильно разбогател. Иногда мне жаль, что я в университете преподаю не литературу XIX века. Она ведь все время одна и та же. В журналистике не так. Постоянно появляются новые тренды, новые приложения, платформы, возможности. Смартфоны становятся больше и мощнее, камеры набирают качество, поэтому мобильная журналистика в ближайшем будущем будет развиваться. Но предсказать, как именно, невозможно.
• Filmic Pro
В этом приложении есть все необходимые настройки: баланс белого, фокус и так далее;
• Luma Fusion
Оно позволяет работать с нескольким дорожками видео и аудио, добавлять перебивки
Объекты съемки должны быть хорошо освещены, нужно внимательно следить за кадрированием и не использовать встроенный зум. Приближать и отдалять план лучше ногами: подходя и отходя. На смартфонах обычно не лучший звук, поэтому стоит позаботиться и о нем. Устройство надо держать как можно ближе к говорящему, на улице лучше использовать внешний микрофон и ветрозащиту.