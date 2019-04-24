В объективе смартфона

— Когда я только начинал карьеру, королем в СМИ была печать. Я продвигался от простого репортера до главного редактора, а в это время на первый план начали выходить цифровые технологии. Мобильная журналистика привлекла меня уже после ухода с работы в преподавание. Журналисты и раньше использовали телефоны, чтобы записать интервью, например, или сделать фото для своих текстов. Сейчас же на телефоне можно полностью подготовить материал для эфира, причем на хорошем уровне.

— Как обстоят дела с мобильной журналистикой в Ирландии?

— В Ирландии она тоже быстро распространяется. Мы даже придумали для нее новый термин — MoJo (от Mobile Journalism). С 2015 года в Дублине проходит крупная конференция для мобильных журналистов со всего мира. Она собирает все больше и больше экспертов в этой сфере. Крупнейший ирландский вещатель RTE тоже поощряет съемки на телефон и использует их в эфире.

— В каких еще странах мобильная журналистика сейчас развивается?

— Многие думают, что в Европе и США, но это не совсем так. Мобильных репортеров используют также в странах с не самыми лучшими экономиками. Дело в том, что мобильный журналист обходится редакции куда дешевле, чем профессиональная команда из нескольких человек.

— Какие у нее есть преимущества?

— Люди с большей охотой пустят в свое личное пространство репортера со смартфоном, чем оператора с большой камерой. Она их обычно пугает. Еще с мобильным устройством можно проникнуть в такие места, куда не пронести профессиональную технику.