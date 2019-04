В объективе смартфона

Кстати, съемки на смартфоны появляются в производстве документального кино, сериалов и даже полнометражных фильмов. Например, фильм «I Play with the Phrase Each Other» 2013 года был полностью снят на iPhone.

— Кому СМИ должны платить больше? Традиционным журналистам из офиса или мобильным репортерам?

— Было бы неплохо, если бы мобильным журналистам платили больше, но так происходит не всегда. Такова современная реальность: работодатели ждут, что работники СМИ умеют не только сидеть в офисе и писать, но и делать контент для смартфонов. На них сейчас приходится большая часть потребления в медиа. Так что это вопрос каждой редакции в отдельности. Кто-то потребует, чтобы вы, как человек-оркестр, пошли со смартфоном и сделали материал в одиночку. А где-то журналисты только собирают исходники, а дальше над ними работают редактор, монтажер и остальная команда. От этого и зависит оплата.

— Как профессионалы старой школы переживают процесс переориентации редакции на мобильный контент?

— Для журналистов старшего поколения это сложный переход. Я прочувствовал это на своем примере, когда начинал преподавать мобильную журналистику. Самое трудное — начать думать об истории визуально, как рассказать ее в картинках. Раньше студенты приходили ко мне с идеями работ, и я говорил, хороший ли это сюжет. Сейчас же я одобряю проекты, если вижу, как их можно будет воплотить в визуальном плане. Репортерам в возрасте многое непривычно, но тем не менее они — хорошие журналисты. Поэтому лучше посылать их в команде с молодыми и прогрессивными, тогда оба смогут чему-то друг у друга научиться.

— Что будет с мобильной журналистикой?

— Если бы я мог предсказать будущее медиа, я бы очень сильно разбогател. Иногда мне жаль, что я в университете преподаю не литературу XIX века. Она ведь все время одна и та же. В журналистике не так. Постоянно появляются новые тренды, новые приложения, платформы, возможности. Смартфоны становятся больше и мощнее, камеры набирают качество, поэтому мобильная журналистика в ближайшем будущем будет развиваться. Но предсказать, как именно, невозможно.