Как делать качественные фотографии на смартфон

7 советов
Хорошие снимки можно делать не только на профессиональный фотоаппарат, но и на обычный мобильный телефон. ЖУРНАЛИСТ дает семь советов, как по максимуму использовать возможности смартфона.
1. Установите специальное приложение
В сторонних приложениях намного больше инструментов, чем в стандартной камере. Например, в ProCam X для Android можно выставлять баланс белого, ISO и выдержку. На iPhone расширенными функциями обладает ProCam 8.
2. Изучите инструменты камеры
Неважно, пользуетесь ли вы сторонним приложением или встроенным, — знать все функции камеры полезно в любом случае. Узнайте, что означает каждая кнопка, как управлять экспозицией и в чем разница между режимами съемки. Знание возможностей камеры позволяет существенно сэкономить время на обработке снимков.
3. Купите дополнительное оборудование
Самый нужный инструмент — штатив для мобильного телефона. Также полезно будет приобрести несколько съемных объективов. Они помогут улучшить качество снимков и расширить возможности камеры. Например, благодаря телеобъективу появится возможность пользоваться зумом без потери качества, широкоугольная линза позволит вместить в кадр больше объектов, макрообъектив – красиво снять мелкие детали.
4. Обрабатывайте фото
С этой задачей помогают справиться приложения Adobe: Photoshop Fix, Photoshop Express, Lightroom. Также можно пользоваться приложениями Snapseed, VSCO, PicsArt. Все они доступны в App Store и в Google Play.
5. Пройдите курсы
Запишитесь на курсы по мобильной фотографии или посмотрите тематические видео YouTube. На канале «Годно о технике» есть целый раздел, посвященный съемке на смартфоны. На Skillbox есть бесплатный курс «Зум-зум! Учимся за 3 дня снимать на телефон как профи», а Samsung и White Photo School записали семь уроков «Снимаем на смартфон».
6. Вдохновляйтесь мобильными фотографами
Насмотренность здорово помогает в работе. Следите за талантливыми фотографами, которые снимают на смартфоны, вдохновляйтесь их снимками. Для начала можно подписаться в Instagram на Дмитрия Маркова (@dcim.ru), Аик Бенг Чиа (@aikbengchia), Дину Альфаси (@dinalf). Также полезно следить за аккаунтом конкурса Mobile Photography Awards (@mobilephotoawards), в котором публикуются лучшие присланные работы мобильных фотографов. В официальных аккаунтах Apple (@apple) и Huawei (@huaweimobile) выкладываются снимки, сделанные на эти телефоны их производства.
7. Пользуйтесь универсальными советами
В съемке на профессиональный фотоаппарат и мобильный телефон много общего. Например, лучше не снимать против света. А еще полезно установить сетку и попытаться расположить объекты в кадре на точках пересечений линий или вдоль них. Поэтому не пренебрегайте курсами и уроками по фотографии на профессиональную камеру.