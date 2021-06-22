Как делать качественные фотографии на смартфон

Хорошие снимки можно делать не только на профессиональный фотоаппарат, но и на обычный мобильный телефон. ЖУРНАЛИСТ дает семь советов, как по максимуму использовать возможности смартфона.

1. Установите специальное приложение

В сторонних приложениях намного больше инструментов, чем в стандартной камере. Например, в ProCam X для Android можно выставлять баланс белого, ISO и выдержку. На iPhone расширенными функциями обладает ProCam 8.