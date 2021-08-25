Мы пишем для аудитории, аудитория — для нас: нужны ли редакции мобильные репортеры

— Какой формат пользовательского контента сейчас наиболее востребован в медиа?

— В основном используются комментарии, опросы, форумы, на основе которых журналисты задаются идеями для материалов и узнают общественное мнение. Недавно в «Комсомолке» вышел мой материал «Хотите неприятных приключений — тогда вам в Крым». Обычно такие резонансные публикации на актуальные темы активно комментируются. Комментарии помогают понять, насколько тема волнует общество, масштаб проблемы.

СМИ сегодня адаптируются к новым площадкам для работы с аудиторией, активно осуществляют обратную связь через соцсети. В феврале 2012-го появилась официальная страничка радиостанции «Маяк» во «ВКонтакте». Туда поступает основной поток комментариев, там обсуждаются различные темы. А в 2017-м слушатели стали отправлять сообщения в редакцию через мессенджеры WhatsApp и Viber. Ведущие их просматривали и зачитывали в прямом эфире. Это позволило привлечь новую аудиторию. На сайте «Эха Москвы» вообще около 70 процентов материалов — от слушателей из регионов, но это, скорее, исключение из правил.

В редакции СМИ приходит много фото- и видеоматериалов, но немногие из них публикуются. Lifenews в рабочие дни получает более тысячи материалов, из них отбирается от 1 до 15 роликов. «Мобильный репортер» на ВГТРК удаляет от 50 до 95 процентов видео.

— Почему подавляющее большинство пользовательского контента попадает не в эфир, а в корзину?

— Зачастую он просто не интересен широкой публике. Люди для публикации в СМИ присылают то же, что выкладывают на странице в соцсетях. Помню, еще в 2012 году Ашот Габрелянов (тогда главный редактор портала LifeNews) сказал мне, что в редакцию в основном присылают фото и видео на уровне «Я и мои носки». Речь также идет как о низком качестве видео- и текстовых материалов (непрофессионально написано или снято), так и о плагиате. C проблемой высокой доли некачественного контента сталкиваются не только отечественные, но и зарубежные медиакомпании.

Практика показывает, что потребуется более 5 лет на «воспитание» постоянных мобильных авторов. Именно за такой срок (6-7 лет) редакциям сайтов «Эхо Москвы», «Мобильной репортер», канала LifeNews удалось наладить работу мобильными авторами.

— Есть ли какая-то плата за выполнение редакционных заданий?

— Российские СМИ за редким исключением (ВГТРК, «Ньюс Медиа-Рус») не готовы платить. В 2012-м на сайте aif.ru появился проект «Обратная связь» — пользователи предлагали редакции текстовый, фото- или видеоконтент. В условиях передачи материалов написано, что мобильному репортеру не предоставляется авторское вознаграждение.