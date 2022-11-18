Газета счет любит

Рассчитываем модульную сетку

Именно рассчитываем. А не просто разбиваем полосу на колонки.

По вертикали: Изначально решите, какую ширину колонки вы примете за основу. Наиболее комфортна для чтения ширина колонки 5 см (плюс-минус). Для газеты формата А3 такую ширину дает самый обычный пятиколонник. При шестиколоннике (4 см) у вас будет много переносов в строках. Читать объемные тексты с большим количеством переносов утомительно. При четырехколоннике (6 см) раскрывается другая сторона медали — строка получается длинной, что также затрудняет чтение текстов. И вторая проблема четырехколонника — верстка становится невариативной. Шаг увеличения и уменьшения иллюстраций получается большой. Из-за совокупности всех плюсов и минусов большинство изданий, в том числе крупных западных газет, верстаются на основе обычного пятиколонника.

По горизонтали: А вот тут начинается та самая математика. Потому что наша задача — «поженить» сетку с системой текстово-заголовочных стилей. Только в этом случае на полосах будет строчка к строчке. Поэтому нам необходимо заложить горизонтальный «шаг» сетки, равный интерлиньяжу основного набора.

Подавляющая аудитория газет — люди уже преклонного возраста с ослабленным зрением. А значит, кегль основного набора берем не ниже 9 пунктов. При таком кегле оптимальным интерлиньяжем будет значение в 10,5 пунктов. Можно больше, но точно не меньше.

«Шаг» закладывается в сетке документа, особо ленивые могут заложить его в значениях базовых линий.

Далее — для систематизации рекламных продаж — формируем «кирпичики» рекламных модулей. Так будет проще продавать, верстать, встраивать их в редакционные полосы, планировать и вести их учет.