Никита Могутин: «Журналист всегда должен быть человеком»

Мне кажется, прекрасная Россия будущего — когда мы поймем, что от каждого из нас что-то зависит. Когда станет меньше людей, которые считают: «Я с краю». Когда больше людей задумаются, что они делают и зачем. У нас же самые длинные каникулы в мире, у нас же больше всего праздничных дней. Сейчас условный Петя ходит курить десять раз на дню, а если Пете ввести американскую систему, то он же первый начнет орать о сатрапах. При этом Петя выходит на улицу и рассказывает, как мы хреново здесь живем. Но Петя же сам ходит десять раз в день курить!

Я, например, сторонник того, чтобы люди раньше уходили с работы. Сделал свою работу быстро, емко, с максимальным приложением своих усилий — уходи. Что ты здесь высиживаешь для галочки? А иначе как мы победим китайцев? Их невозможно победить с их трудолюбием и количеством рабочей силы.

— Во сколько ребята из редакции Bazа уходят?

— C девятнадцати до двадцати.

— Это не поздно?

— Мы же новостники, даже по ночам часто работаем. При этом если кому-то нужно взять день или несколько дней на отдых — никак этому не припятствуем. Работай искренне и получай хорошо.

— Что важнее всего в журналистике?

— Давай возьмем тему Юли Началовой. На мой взгляд, что важно? Так уж вышло, что скончалась Юля Началова. Надо сообщить о том, что она умерла, — надо. Надо рассказать людям, что случилось, особенно если есть не очень хорошая подноготная, — надо, людям важно знать, что случилось. Но восемьсот или семьсот сообщений на эту тему — это не то что перебор, это цинизм. Очень тупой цинизм.

Главное правило — журналист всегда должен быть человеком. Не надо думать, что читатель тупее тебя. Не надо думать, что ты работаешь для животных. Конечно, любой материал всегда найдет своего читателя, но подход: «Давайте дадим ВСЁ про смерть Началовой и соберем шесть миллионов трафика» — за гранью. Это не журналистика.

— Какой был самый сложный этический вопрос, который приходилось решать?

— Да практически через день. Например, вечная история: мы рассказываем интересные новости и затрагиваем истории живых людей, которые в них участвовали. Мы можем пойти по простому пути: писать настоящие имена, давать настоящие фотки людей и не замазывать никому лица. У читателей будет возникать ощущение точного пруфа: «О, настоящие фотки, значит, я могу его «ВКонтакте» найти, а давайте-ка я ему еще напишу сообщение: «Ха, лох!»

С другой стороны, ты можешь ввести принцип, что по определенной части событий всегда будешь давать вымышленные имена. Хотя, если задуматься, я сейчас рассказываю совершеннейшую древнюю устаревшую чухню. Новости вымирают и абсолютно никому глобально не нужны. Это просто байки для людей про других людей.

Важно иное: если байки вызывают чувство отклика — это круто. Но в погоне за откликом нельзя задевать людей. У меня лично под запретом тематика детей. Если там будет что-то сверхзначимое, работать будет другой автор. Еще я против того, чтобы наживаться на людском горе. Людское горе должно быть очень значимое и говорящее. Условно, если ты понимаешь, что расскажешь историю и она поможет многим людям, то можно. Если же ты рассказываешь историю просто ради того, чтобы кто-то кликнул на нее и почитал, — ну блин, а смысл? Опять же, ты спрашивал, что я хочу после себя оставить, — уж точно не эти клики.

То, за что стыдно и за что на себя зол, — когда брался за гнилые темы. «Яндекс» же помнит все. Залезаешь иногда, смотришь, что ты там делал, когда тебе было двадцать один — двадцать два года, о чем ты писал, как, про каких людей и думаешь, зачем ты это делал? Вот зачем?

С другой стороны, хорошо, что прошел через это. Теперь точно знаю, чем не буду заниматься. Ребятам тоже могу сказать: «Пацаны, девчонки, блин, вы потом взглянете на себя и подумаете: «Почему я был таким уродом?»