МОК потребовал объяснений от российских телеканалов из-за оскорбления ЛГБТ-спортсменов

Международный олимпийский комитет потребовал объяснений от «Первого канала» и «России-1» из-за оскорбительных высказываний в адрес ЛГБТ-спортсменов, участвующих на Олимпиаде в Токио.

Анатолий Кузичев в эфире передачи «Время покажет» надел парик, изображая Хаббард, и заявил, что трансгендеры — «психопаты, которых нужно лечить». Депутат Госдумы Алексей Журавлев в программе «60 минут» поделился мнением об ЛГБТ-людях: «мы против этих извращений и пошлости стоим жестко очень». Это оскорбило новозеландскую штангистку-трансгендера Лорел Хаббард и британского прыгуна в воду, открытого гея Тома Дейли.

МОК официально обратился к российским телевещателям за разъяснениями. «Дискриминации абсолютно нет места на Олимпийских играх. Мы приветствуем то, что Токио-2020 поощряет разнообразие и инклюзивность Олимпийских игр», — говорится в заявлении.