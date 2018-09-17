В Нижнем Новгороде задержали журналистов альманаха Moloko Plus

В Нижнем Новгороде на презентации альманаха moloko plus в баре «Подсобка» были задержаны трое журналистов издания — главный редактор Павел Никулин, а также авторы Софико Арифджанова и Михаил Шубин. Их доставили в отдел полиции №7. Об этом в своем телеграм-канале сообщил сам Никулин.

По данным «Медиазоны», также были задержаны трое посетителей презентации. Задержание одного из них, Владислава Барабанова, как сообщает «ОВД-Инфо», полицейские объяснили тем, что он состоит в запрещенной в России организации (саму организацию они не назвали).

Полицейские пришли на презентацию из-за того, что «здесь проходит распространение запрещенной литературы», однако сказавший это старший лейтенант полиции Алексей Никитин отказался показывать какое-либо постановление о том, что альманах входит в список запрещенной литературы. После этого полицейские потребовали, чтобы в баре для проведения осмотра остались только организаторы.

Ранее петербургский клуб отменил презентацию альманаха Moloko Plus. Предположительно, из-за давления «органов».