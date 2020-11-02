Как монетизировать издание на разных платформах

«ЯНДЕКС.ДЗЕН»

«Яндекс.Дзен» — умная лента, которая подстраивается под интересы пользователей. Благодаря сервису можно расширить аудиторию медиа: статьи будут появляться в рекомендациях, если добавить сайт в «Дзен». Однако многие редакции ведут канал с уникальным содержанием и монетизируют его. Чтобы пользователи видели публикации, создавайте актуальный контент. В 2020 году самые популярные темы — строительство и ремонт, одежда и обувь, еда и напитки, отдых и путешествия, образование. На платформе существует пять способов получения прибыли:

• ПРОСТОЙ ЗАРАБОТОК, то есть подключение монетизации. Чтобы в статьях, видеороликах и галереях появились рекламные баннеры, нужно достичь 10 тысяч минут просмотра за неделю. После этого появится возможность заключить договор с «Дзеном»;

• САМОЗАНЯТОСТЬ доступна, если на канале работает простой заработок. Автор оформляется как самозанятое лицо и сам контролирует налоговые отчисления;

• СОЦИАЛЬНАЯ КОММЕРЦИЯ — размещение в материалах товарных виджетов «Яндекс.Маркета» и «Беру». Например, в статье на тему «Как собрать ребенка в школу» можно поставить ссылку на рюкзак. Вознаграждение выдается за клик пользователей на товары «Яндекс.Маркета» и за покупки на «Беру»;

• НАТИВНАЯ РЕКЛАМА популярна на «Дзене», но партнеров редакция ищет сама;

• ПРЯМЫЕ ПРОДАЖИ И РЕКЛАМНЫЕ СЕТИ подразумевают размещение в материалах блоков рекламной сети «Яндекса» и заработок на продажах с системой ADFOX. Функция доступна только для участников «Нирваны» — программы поддержки талантливых авторов.

INSTAGRAM

Аудитория платформы продолжает расти, 28% россиян сидят в Instagram. Социальная сеть дает мало возможностей для заработка, рекламодателей владельцы аккаунтов ищут сами. Однако Instagram обещает в скором времени показывать объявления в видео на сервисе IGTV. Часть заработка от рекламы будет отправляться автору, так что следует обратить внимание на формат. Но пока этого не произошло, вот два самых популярных способа:

• РЕКЛАМА В ПОСТАХ. Обычно клиентов ищут на биржах, например Epicstar или Plibber;

• РЕКЛАМА В STORIES эффективна, хотя и живет 24 часа. В историях много инструментов для интерактива с аудиторией: опросы, тесты, вопросы, это позволяет делать рекламу вовлекающей.

ВКонтакте

«ВКонтакте» — третье по популярности мобильное приложение у россиян. В июне у социальной сети было 73 миллиона пользователей, и это число растет. «ВКонтакте» пишет о нескольких способах заработка на рекламе в сообществе, при этом группа обязана соответствовать условиям. Например, для подключения маркет-платформы и рекламной сети за 30 дней охват должен быть 7500 подписчиков. Но существуют и другие способы получения дохода.

• МАРКЕТ-ПЛАТФОРМА — биржа, на которой сообщества монетизируются за счет размещения рекламы. Администратору группы необходимо подключить платформу, выбрать цену и ждать отклика;

• РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ. При подключении рекламной сети в сообществе появляются объявления, отобранные «ВКонтакте». Часть денег за показ достается руководителю сообщества. Преимущество такого вида рекламы в том, что не нужно ждать рекламодателей и вручную размещать посты, они будут появляться автоматически;

• НАТИВНЫЕ ИНТЕГРАЦИИ предполагают работу журналистов, создание контента с партнерами. Чтобы найти рекламодателей, необходимо добавить сообщество в каталог и ждать заказов;

• СТОРОННЯЯ РЕКЛАМА. Администраторы паблика ищут рекламодателей сами, не используя средства социальной сети, но есть несколько правил. Например, в день может быть опубликовано не более трех постов сторонней рекламы в сутки, запрещено размещать ее в описании и т. д;

• ПРОДАЖА ТОВАРОВ — популярный способ заработка для изданий во «ВКонтакте». Чаще всего предлагают мерч, шопперы, наклейки;

• ДОНАТЫ. Чтобы получать пожертвования от подписчиков, достаточно установить мини-приложение для сообщества;

• VK DONUT — новый способ монетизации во «ВКонтакте». За выбранную сумму доны (платные подписчики) получают доступ к эксклюзивному контенту в группе.

YouTube

Платформа остается самой популярной для просмотра видео. Около трех миллиардов человек в месяц смотрят на YouTube хотя бы один ролик. Чтобы монетизировать контент, нужно стать участником партнерской программы. При этом на канале должно быть не менее 1000 подписчиков и 4000 часов просмотра за 12 месяцев. После этого сервис предлагает пять способов заработка:

• РЕКЛАМА. В роликах появляются объявления, с их показа канал получает часть дохода;

• СПОНСОРСТВО, или платная подписка. Можно выбрать несколько уровней и на каждом предлагать особые условия: уникальные видео, эмодзи, значки или закрытый чат;

• РАЗДЕЛ С СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ, то есть магазин с товарами создателей канала;

• СУПЕРСТИКЕРЫ И СУПЕРЧАТ доступны только во время прямых трансляций. Пользователи могут отправлять в чат платные комментарии и стикеры;

• YOUTUBE PREMIUM. Когда пользователи с этой подпиской будут смотреть ролики, часть дохода пойдет каналу. Подробнее о том, как применить каждый способ, читайте здесь. Те, кто не является участником программы YouTube, ищут рекламодателей самостоятельно, делают партнерские ролики.