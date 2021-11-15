Как зарабатывает локальная пресса

Лариса Авдеева, главный редактор газеты «Нижегородская правда»:

— Газета «Нижегородская правда» входит в холдинг «Нижегородский областной информационный центр» (НОИЦ). Он включает в себя печатные и сетевые издания — всего 12 СМИ. Поэтому сказать, что у нашей газеты какие-то отдельные источники доходов, было бы неправильно. Если же говорить о холдинге в целом, то доходы складываются из рекламы в газетах, на сайтах, в социальных сетях, от деятельности в качестве рекламного агентства (когда НОИЦ находит заказчиков и размещает их информацию в разные каналы коммуникации), от реализации газет и проведения мероприятий (конференций, презентаций, круглых столов). И «Нижегородская правда» активно включена во все эти виды деятельности. Кроме того, Нижегородский областной информационный центр получает субсидии на издание газет из регионального бюджета. Сюда входит частичное возмещение фонда заработной платы, полиграфических услуг и аренды помещения.

Во время пандемии тиражи наших печатных СМИ и доходы от подписки и розничных продаж снизились на 5%. Прошлый год стал испытанием и для рекламного рынка. И дело не только в экономических сложностях, с которыми столкнулось большинство коммерческих предприятий, но и в некоей общей растерянности в обществе. Жизнь замерла, прекратились массовые мероприятия, перевернулся привычный уклад, перестали работать традиционные потребительские установки — все это повлияло на поведение рекламодателей. Да и с каким посылом обратиться к обществу, которое переживает глобальные потрясения? Нужно было время, чтобы все это осмыслить. Вдобавок мы столкнулись с чисто организационными сложностями, когда из-за тотальной удаленки было трудно оперативно связаться с кем-то, элементарно заключить договор.

И до пандемии рекламный рынок переживал трансформацию: не секрет, что рекламодатели все охотнее тратят деньги на интернет-издания, сокращая свое присутствие в традиционных СМИ. За прошедший период эта тенденция усилилась. Реклама в печатных СМИ нашего холдинга показала стагнацию, в то время как в онлайне пошел рост. Наибольшей популярностью пользуются нативные, игровые и тематические форматы. Усилили свое присутствие банки, компании связи и ресурсные организации, которые стремятся продвигать свои онлайн-сервисы.

К счастью, интерес рекламодателей к газете «Нижегородская правда» сейчас достаточно высок. Эксперты все увереннее говорят об оживлении рынка, и мы это тоже чувствуем: за последние месяцы мы неоднократно увеличивали полосность газеты, чтобы разместить рекламу. Это объясняется и профессионализмом нашей коммерческой службы, и имиджем издания как качественного СМИ. Традиционно «Нижегородская правда» востребована у рекламодателей. К нам в газету приходят крупные компании, работающие в регионе, имеющие ярко выраженную социальную миссию и серьезную репутацию. Им есть о чем рассказать читателям: это и масштабные инфраструктурные проекты, и новые сервисы для жителей, и поддержка тех, кому она особенно нужна. Об этом не скажешь скороговоркой.

Интернет стремителен, контент постоянно обновляется, новости живут недолго, внимание рассеивается. Газета — более основательный формат, позволяющий расставить акценты и в любой момент вернуться к прочитанному. И для определенной категории рекламодателей это важно.

Благодаря тому, что мы работаем в холдинге, у нас есть возможности предложить рекламодателям качественный мультиформатный продукт, который было бы нереально сделать силами одной редакции. Это и интернет, и соцсети, и конференции, и газеты. Например, все эти возможности мы использовали в проекте «Мой бизнес», цель которого — повысить интерес жителей к предпринимательской деятельности. Мы готовили статьи в газету и на сайт pravda-nn.ru, делали видеоролики с успешными предпринимателями для сайта и соцсетей, курировали публикации в районных и региональных СМИ, проводили круглые столы и выпустили несколько спецвыпусков газеты «Нижегородская правда».