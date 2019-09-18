Мониторинговый центр защиты прав журналистов разработает «Карту настроений региональных СМИ»

Мониторинговый центр по свободе информации и правам журналистов Совета по правам человека при Президенте Российской Федерации запускает проект «Карта настроений региональных СМИ».

Цель проекта – составить объективную картину соблюдения прав СМИ и степени благоприятности атмосферы медиаполя в регионах. Анализ будет проводиться посредством прямого опроса представителей средств массовой информации в каждом регионе страны методом анкетирования. На основе результатов исследования будет сформировано понимание степени соблюдения Закона о СМИ и конституционных прав, а также будет определено, с какими проблемами наиболее часто сталкиваются региональные журналисты и в чем они видят пути их решения. Так Мониторинговый центр по свободе информации и правам журналистов сможет выработать инструменты для улучшения эффективности процесса помощи участникам журналистского сообщества в разрешении их «горячих точек», а также сформирует предложения исполнительной и законодательной властям РФ для создания и поддержания здоровой обстановки в региональном российском медиа-поле.

Результатом работы станет и выпуск специальной брошюры с рекомендациями для журналистов. В нее разработчики включат те вопросы, с которыми, согласно анкетированию, чаще всего сталкиваются представители информационного поля в субъектах России.

«Нам важно не просто знать, как обстоят дела с соблюдением прав, но и просвещать наших коллег, разъясняя, как законными способами добиваться исполнения Закона о СМИ», - подчеркнул руководитель Мониторингового центра Александр Алымов.

Подготовительная работа уже проведена, анкеты составлены - скоро начнется рассылка.

Желающие принять участие в опросе могут отправить заявки на официальную почту Центра: zashitasmi@gmail.com.

Иллюстрация: shutterstock.com