Профессиональная культура современного журналиста в России

У редактора раздела «Образование» Камиллы Нигматуллиной вышла монография, посвященная культуре журналистской профессии. Несмотря на сухое, академическое название книги, внутри очень важные вопросы для 2021 года, спустя 30 лет после появления новейшей российской журналистики. Где истоки профессиональных стандартов и традиций, как менялась миссия журналиста за последние годы, почему формируется позитивное отношение к самоцензуре, как цифровые технологии заставили журналистов традиционных СМИ путешествовать по медийным эпохам в погоне за аудиторией?

В России наиболее очевидным стало разделение журналистики на «производство контента» и «общественное служение», причем к 2020 году производство контента стало доминирующей парадигмой. Использование цифровых платформ для «выращивания» вовлеченных аудиторий и их продажа рекламодателям стали основным драйвером российской медиасистемы. (Из предисловия к книге.)

Поскольку книга научная, то в ее первой части автор рассказывает о предыдущих исследованиях вопроса. И это тоже важные строки, потому что до этого на русском языке так подробно не рассматривали в сравнительной перспективе советские, российские и зарубежные исследования за последние 100 лет. Оказывается, что за это время интерес к журналисту все время менял свою специфику: сначала был важен социальный статус человека, который «добывает правду», потом его социокультурные установки и принципы, образование и политические убеждения. Сегодня журналиста нельзя рассматривать вне контекста, в котором он работает, — страны и ее законодательства, экономических условий, специфики образования, культуры ремесла, исторического формирования миссии и многих других параметров. Именно поэтому, считает автор книги, невозможно установить границы профессиональной культуры, только расспрашивая журналистов о том, что они думают и чувствуют.

Базисное противоречие, лежащее в основе исследований журналистской культуры, заключается в конфликте идеалов (идеологий) и профессиональных практик. Текущие исследования в целом направлены на поиск, но не на разрешение найденных противоречий.

Если говорить простыми словами, то Камилла Нигматуллина предлагает изучать профессиональную культуру не через схожие характеристики журналистов и их идей, а наоборот — через конфликты и противоречия по основным вопросам. Более того, автор идет дальше и исследует представления журналистов не только о прошлом и настоящем, но и о будущем. И действительно, если мы заведем футуристический разговор с представителями традиционных СМИ, новых медиа, администраторами групп в социальных сетях и мессенджерах, руководителями корпоративных медиа, то каждый опишет свое видение ситуации, опираясь на предыдущий опыт и те тренды, которые видны изнутри конкретного сегмента медиа. Так как же обнаружить эти конфликты и противоречия, не ведя ежедневных бесед с представителями отрасли? По-научному это называется изучить дискурс, а если проще, то проанализировать беседы, интервью и высказывания журналистов с двух позиций — публичной и непубличной. То есть прислушаться к идеям, которые высказываются открыто, через публикации или посты в социальных сетях, и которые журналисты выражают не под запись, в кулуарах, в личных блогах не для массовой аудитории. Вместе с этим автор книги провела две волны опросов и серию глубинных и экспертных интервью.

Особенно ценным в этих интервью можно считать поворот в проблеме региональной журналистики, ее цифровой адаптации и конкуренции с социальными сетями. Мы читаем о том, как по-разному мыслят свое место в этом медиаландшафте журналисты государственных изданий, бывшие журналисты государственных или частных изданий, администраторы социальных сетей или преподаватели журфаков. В этих высказываниях много не только противоречий, но и печали, связанной с потерей традиционных функций журналистики или снижением интереса аудитории к классическому контенту.

…если мы говорим о понимании культуры, о ее восприятии теми, кто ее производит (журналисты), потребляет (аудитория) и контролирует (государство), то необходим следующий уровень — изучение дискурса о журналистской культуре.

Третья глава полностью построена на эмпирических данных, анализу подверглись и интервью, опубликованные в ЖУРНАЛИСТЕ за последние 15 лет. Здесь и выводы о социально-демографических характеристиках современных журналистов, и рассуждения о том, есть ли у российского журналиста особая миссия или последние 30 лет мы перенимали стандарты западной журналистики, и даже попытка нарисовать карту идей, отражающих внутренний мир современного профессионала. Важно, что в тексте постоянно присутствует критика как предыдущих исследований, так и собственного, но это не мешает автору делать смелые заявления. А заканчивается книга позитивным идеалистическим посылом:

Прозрачность журналистских ценностей и редакционных идеологий в конечном счете может повысить уровень доверия общества к институту журналистики.

Кто-то не согласится с выводами Камиллы Нигматуллиной, кто-то найдет для себя что-то полезное, в любом случае книга не оставит читателя равнодушным, если ему близки переживания о том, как будет развиваться журналистика и каким будет российский журналист в будущем, на чем будет строить свои ценности и стандарты. В ней условно примирились те, кто отправил журналистику в отставку, и те, кто верит, что она незаменима и снова будет великой. Это может быть и студент журфака, и преподаватель, и молодой специалист, и опытный журналист. За исключением отдельных научных терминов монография будет понятна любому, кого интересует, кто и как делает современную журналистику в России.