Мероприятия

Фоторепортаж с XIV Московского международного телефестиваля

XIV Московский международный телефестиваль « Профессия – журналист» наградил победителей

В Москве завершил работу международный телефестиваль «Профессия – журналист».

В программе форума – телепередачи, репортажи, сюжеты, документальные и художественные фильмы. Все они отвечают основной идее фестиваля – популяризации и повышению престижа журналистской профессии, осмыслении ее роли в современном обществе.

Из поступивших жюри 119 работ было отобрано 33. Все работы отражают различные аспекты журналистской работы и рассказывают о мастерах своей профессии.

Публикуем фоторепортаж с фестиваля.

Режиссер Андрей Истратов воссоздал историю Центральной студии документальных фильмов СССР
Режиссер Андрей Истратов воссоздал историю Центральной студии документальных фильмов СССР
Победитель в номинации «Лучший репортаж»: «Часовой: "Бастион". Экстремальная журналистика. Фильм 2», автор Алексей Рафаенко, г. Москва
Победитель в номинации «Лучший репортаж»: «Часовой: "Бастион". Экстремальная журналистика. Фильм 2», автор Алексей Рафаенко, г. Москва
Победитель в номинации «Профессиональное признание»: Михаил Петрович Вязовой – герой телесюжета «Вязовой. Свет и тень», автор Наталья Гааг, г. Воронеж – за верность профессии
Победитель в номинации «Профессиональное признание»: Михаил Петрович Вязовой – герой телесюжета «Вязовой. Свет и тень», автор Наталья Гааг, г. Воронеж – за верность профессии
За Лучший репортаж Александра Лукьянова «Скажите, что живой», Россия 24, награду получил коллега. Александр снова в командировке
За Лучший репортаж Александра Лукьянова «Скажите, что живой», Россия 24, награду получил коллега. Александр снова в командировке
Общее фото победителей телефестиваля
Общее фото победителей телефестиваля
Фотографии: Ирина Кретова, телефестиваль «Профессия – журналист»
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29 ноября 2022

Ноя 29, 2022

Мероприятия

Фоторепортаж с XIV Московского международного телефестиваля
XIV Московский международный телефестиваль « Профессия – журналист» наградил победителей

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