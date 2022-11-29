Фоторепортаж с XIV Московского международного телефестиваля

XIV Московский международный телефестиваль « Профессия – журналист» наградил победителей
В Москве завершил работу международный телефестиваль «Профессия – журналист».
В программе форума – телепередачи, репортажи, сюжеты, документальные и художественные фильмы. Все они отвечают основной идее фестиваля – популяризации и повышению престижа журналистской профессии, осмыслении ее роли в современном обществе.
Из поступивших жюри 119 работ было отобрано 33. Все работы отражают различные аспекты журналистской работы и рассказывают о мастерах своей профессии.
Публикуем фоторепортаж с фестиваля.