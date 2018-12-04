В Москве киосковая сеть достигла европейского уровня

В Москве вошла в завершающую стадию реорганизация киосков печати. Об этом сообщила на XVIII Городском форуме печати замруководителя столичного Департамента СМИ и рекламы Москвы Юлия Казакова:

Масштабная и кропотливая работа, направленная на сохранение, прозрачность и упорядочение системы продаж печатной продукции в городе длилась четыре года.

Замруководителя обратила внимание на предоставленные в силу социальной значимости отрасли льготы и преференции. Старые киоски постепенно заменяли на новые, был отменен торговый сбор, введена льготная стартовая цена с понижающим коэффициентом 0,3 относительно других специализаций.

Теперь, по словам Казаковой, в части обеспеченности киосками печати Москва уже превышает установленный норматив, и в этом отношении киосковая сеть достигла европейского уровня. В городе установлено 1927 киосков печати и работает 92 пресс-стенда. Тем не менее, заявила Казакова, совместно с отраслевым сообществом будет продолжена работа по улучшению схемы их расположения.

Фото: M24.ru