Москва оказалась в списке самых читающих регионов

Москва попала в список самых читающих регионов России, сообщает пресс-служба ФГУП «Почта России». По окончании подписной кампании на первое полугодие текущего года отмечен прирост подписчиков в пяти регионах страны:

Жители столицы стали охотнее читать периодическую прессу. По итогам подписной кампании, на второе полугодие 2018 года число подписчиков в Москве выросло на 8,8 %.

Генеральный директор «Почты России» по почтовому бизнесу Инесса Галактионова предположила, что увеличение числа подписчиков связано с усиленной работой Почты России по модернизации услуги подписки:

Положительная динамика стала результатом целенаправленной работы Почты России по популяризации подписного сервиса, повышению доступности и модернизации услуги подписки. Это позволило привлечь новых и удержать постоянных подписчиков.

В декабре 2015 года заработал специализированный сайт podpiska.pochta.ru для оформления подписок. Теперь перейти на него можно и с главной страницы официального портала Почты России pochta.ru.

Дополнительно в рамках благотворительной программы «Дерево добра», с 2015 года можно подарить подписку выбранному социальному учреждению – конкретному детскому дому, дому-интернату, домам ветеранов и престарелых, библиотеке даже в самый отдаленный уголок России. В 2018 году на сайте акции к доброму делу присоединилось уже более 1700 человек.

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