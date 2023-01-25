Мосгорсуд ликвидировал Московскую Хельсинкскую группу

Московский городской суд принял решение о ликвидации Московской Хельсинкской группы по иску Министерства юстиции.

В исковом заявлении Минюста говорится, что МХГ — московская региональная организация и должна действовать только в пределах Москвы. В основу иска легли результаты внеплановой проверки столичной прокуратуры, которая прошла с 8 по 28 ноября 2022 года. Нарушения были обнаружены в ходе мониторинга сети Интернет, сообщила представитель обвинения.

В ходе судебного заседания представители Минюста заявили о неустранимости нарушений Московской Хельсинкской группы. Проведение мероприятий за пределами Москвы является уже совершившимся фактом, сообщил представитель истца. Основное нарушение МХГ заключается в осуществлении деятельности на всей территории страны при статусе региональной организации.

Московская Хельсинкская группа была основана 12 мая 1976 года. Цель организации — содействие практическому выполнению всех международно-правовых обязательств России в области прав человека. Группа, в частности, занималась сбором информации о нарушении прав человека, полученной от граждан СССР.