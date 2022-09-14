Мосгорсуд ликвидировал Профсоюз журналистов и работников СМИ

Мосгорсуд по требованию прокуратуры ликвидировал организацию «Профсоюз журналистов и работников средств массовой информации». «Интерфакс» сообщает, что представитель прокуратуры заявила, что в ходе проверки были выявлены грубые неустранимые нарушения, например, несоответствие структуры организации предусмотренным законом требованиям.

Прокуратура Москвы в мае начала внеплановую проверку профсоюза. В начале июня ведомство обратилось в Мосгорсуд с иском о ликвидации организации. Деятельность профсоюза была приостановлена с 4 июля из-за иска прокуратуры.

Согласно ведомственной проверке, с января 2019 года члены профсоюза не вносили взносы, за два года на счет организации поступил только один членский взнос. Кроме того, по словам прокурора, члены профсоюза неоднократно привлекались к административной ответственности за участие в несанкционированных акциях, таких, как поддержка осуждённого за госизмену журналиста Ивана Сафронова, сбор средств в поддержку СМИ, признанных в РФ иноагентами, систематическое распространение публикаций с неправомерной информацией.

В августе Таганский суд Москвы оштрафовал организацию на 500 тысяч рублей за дискредитацию использования Вооруженных сил РФ.