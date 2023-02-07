Мосгорсуд окончательно лишил лицензий «Новую газету» и «Новую рассказ-газету»

Мосгорсуд утвердил решение о лишении лицензии на выпуск «Новой газеты» и журнала «Новая рассказ-газета». Суд оставил без удовлетворения жалобы редакции на аналогичные решения Басманного суда, который отобрал лицензию у обоих СМИ еще в сентябре.

Поводом для отзыва лицензии у печатной «Новой» стало то, что издание не предоставило вовремя устав редакции. Претензии Роскомнадзора касались того, что в 2006 году «Новая газета» сменила учредителя редакции, но не предоставила ведомству устав. Защитная позиция «Новой газеты» заключалась в том, что издание начало выходить в 2002 году. Роскомнадзор же отсчитывает «новый состав учредителей» и выход в свет от 2006 года.

Претензии к «Новой рассказ-газете» у Роскомнадзора возникли из-за того, что издание было зарегистрировано 6 марта 2009 года, а первый выпуск вышел только в июле 2022-го.

Также в середине сентября по требованию Роскомнадзора была закрыта сетевая версия издания. Редакция «Новой газеты» просила Верховный суд отменить решение, ссылаясь на незначительность правонарушений — регулятора возмутило, что на сайте дважды не были промаркированы иноагенты. Но решение первой инстанции было оставлено без изменений.