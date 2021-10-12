Мосгорсуд оставил без изменений запрет определенных действий редакторам DOXA

11 октября в Мосгорсуде прошло очередное заседание по рассмотрению апелляции на меру пресечения редакторам DOXA в виде запрета определённых действий. Суд оставил решение без изменений.

Наташа Тышкевич и Алла Гутник перед началом заседания вытянули слова, которые должны были произнести в Мосгорсуде. Их в редакцию прислали читатели: по одному слову за донат в DOXA_OVD.

«Сегодня наш восьмой суд за полгода, посвяще‌нный продлению запрета определе‌нных действий (на выход из дома и пользование интернетом). Мы настолько устали говорить каждый раз одно и то же: что у следствия нет обоснований нас держать дома и мы не можем скрыться и угрожать свидетелям. Поэтому в этот раз мы решили прибегнуть к помощи наших подписчиков и предложили им за донаты присылать слова, которые мы будем говорить на суде. Это показывает наше отношение к российскому правосудию и добавляет интерактив в заседание!», — рассказывает Наташа Тышкевич.

В итоге редакторы говорили «пивозавр, утконос, Шрек, кротик, Ульяновск» и много других несочетающихся между собой слов. Все, что произносили редакторы, собрали вместе The Village. Они также предлагают попробовать собрать из предложенных слов свою возможную речь.