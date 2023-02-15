Мосгорсуд оставил в силе решение Минюста признать Венедиктова* иноагентом

Мосгорсуд оставил в силе решение Минюста признать Алексея Венедиктова* иностранным агентом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте суда.

«Суд отклонил апелляционную жалобу на решение Черемушкинского суда Москвы», — говорится в сообщении.

Напомним, одной из причин включения Венедиктова* в список иноагентов стало финансирование из-за рубежа его работодателя: компания «Образование 21 век» выплатила журналисту в виде зарплаты почти 43 миллиона рублей.

«Образование 21 век» — это издатель журнала «Дилетант», в котором Венедиктов* раньше владел долей, и фактически российская компания. Однако представители Минюста заявили, что по закону если человек получает зарплату от российского юрлица, которое имеет иностранное финансирование, а также распространяет информацию иностранных СМИ, то это является основанием для включения в реестр иностранных агентов.

* Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов