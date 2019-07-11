Мосгорсуд отказал «Новой газете» в апелляции по иску ФСБ из-за статей о пытках

Мосгорсуд оставил в силе решение Басманного районного суда Москвы, признавшего статьи «Новой газеты» о пытках гражданина Киргизии сотрудниками ФСБ не соответствующими действительности и порочащими репутацию силового ведомства, сообщил RNS руководитель юридической службы издания Ярослав Кожеуров. «Новая газета» планирует оспаривать это решение.

В конце апреля Басманный районный суд Москвы удовлетворил иск ФСБ и обязал «Новую газету» опровергнуть и удалить с сайта статью о пытках сотрудниками ФСБ.

Претензии силового ведомства вызвали две статьи «Новой газеты», в которых утверждалось о пытках, якобы примененных сотрудниками ФСБ к задержанному гражданину Киргизии вскоре после взрыва дома в Магнитогорске. «Жена и правозащитники рассказывали нашему корреспонденту о том, что мужчину пытали местные силовики», — сообщала газета в начале года.

Представитель ФСБ в Басманном районном суде отмечала, что гражданин Узбекистана Зайнабидинов, о пытках которого шла речь в статьях, указал, что он не видел и не знал, кто его бил. «А информацию о том, кто его задержал, а именно ФСБ России, и что пытали его якобы (сотрудники) ФСБ России, он получил от неизвестного гражданина в полицейской форме», — заявила в суде представитель ФСБ.