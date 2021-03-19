Мосгорсуд отказался отпустить Сафронова из СИЗО

Мосгорсуд в четверг признал законным продление ареста экс-журналисту и советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову, обвиняемому в государственной измене, сообщили в пресс-службе суда.

В начале марта Лефортовский суд столицы продлил арест Сафронову до 7 мая.

«Суд отклонил апелляционные жалобы и признал постановление законным и обоснованным», — рассказал собеседник агентства.

Бывший журналист, а ныне советник главы «Роскосмоса» был задержан 7 июля 2020 года, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу.

ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года.

Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.

Как заявляют в «Роскосмосе», задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.