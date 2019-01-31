Мосгорсуд отклонил жалобу на штраф The New Times в 22 млн рублей

Мосгорсуд отклонил жалобу главного редактора издателя журнала The New Times — ООО «Новые времена» — Евгении Альбац на решение о взыскании с издания штрафа в размере 22,25 млн руб. за несвоевременное предоставление информации о получении денежных средств от иностранных агентов, сообщается в решении судьи, опубликованном на сайте Мосгорсуда.

Жалоба не содержит доводов, влекущих отмену или изменение постановления мирового судьи и решения судьи районного суда.

Альбац сообщила, что журнал выплатил административный штраф.

В конце октября мировой судебный участок номер 367 постановил взыскать штраф в размере 22,25 млн рублей с журнала, а также 30 тысяч рублей лично с Альбац как с его главного редактора. Журнал был признан нарушившим статью 13.15.1 Кодекса об административных правонарушениях — «непредоставление либо несвоевременное предоставление редакцией средства массовой информации, вещателем или издателем информации о получении денежных средств, предоставление которой предусмотрено законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации».

В ноябре Тверской районный суд признал оба решения законными. В декабре суд принял новую жалобу на решение суда.

Альбац в своем Twitter сообщала, что собрала 25 млн рублей для оплаты штрафа.

Иллюстрация: tsargrad.tv