Мосгорсуд признал законным продление ареста Ивана Сафронова

мая 26, 2021

Мосгорсуд отклонил жалобы защиты на продление срока ареста бывшему специальному корреспонденту «Ъ», «Ведомостей» и советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене. 30 апреля Лефортовский суд Москвы продлил ему арест до 7 июля, адвокаты подали апелляцию на это решение.

В зал суда пустили только одного человека из родственников — на заседание пошла Ксения Миронова, невеста Ивана Сафронова.

«Постановление суда первой инстанции оставлено без изменений. Апелляционные жалобы адвокатов — без удовлетворения», — привел решение суда один из адвокатов, Иван Павлов.

Источник: Коммерсантъ
 
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