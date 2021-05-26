Мосгорсуд признал законным продление ареста Ивана Сафронова

Мосгорсуд отклонил жалобы защиты на продление срока ареста бывшему специальному корреспонденту «Ъ», «Ведомостей» и советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене. 30 апреля Лефортовский суд Москвы продлил ему арест до 7 июля, адвокаты подали апелляцию на это решение.

В зал суда пустили только одного человека из родственников — на заседание пошла Ксения Миронова, невеста Ивана Сафронова.

«Постановление суда первой инстанции оставлено без изменений. Апелляционные жалобы адвокатов — без удовлетворения», — привел решение суда один из адвокатов, Иван Павлов.