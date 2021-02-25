Мосгорсуд признал законным снятие ограничений на просмотр фильма «Беслан» на YouTube

Мосгорсуд отклонил жалобу компании Google на решение районного суда о снятии ограничений на просмотр фильма «Беслан» Александра Рогаткина на портале YouTube. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Суд отклонил жалобу компании Google LLC на решение Таганского суда Москвы об удовлетворении иска столичной прокуратуры», - сказал представитель суда.

22 октября 2020 года Таганский суд Москвы удовлетворил иск столичной прокуратуры к Google и снял ограничения на просмотр фильма «Беслан» Рогаткина (транслировался на телеканале «Россия-1») на портале YouTube. Указанным решением суд обязал компанию восстановить нарушенные права неопределенного круга лиц, устранив ограничения доступа к документальному фильму.

Как ранее пояснила ТАСС руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, документальный фильм был размещен на видеохостинге с соблюдением требований интернет-сервиса, а в описании к видео изложена подробная информация о его содержании. По ее словам, действия по ограничению свободного просмотра фильма являются дискриминационными, нарушают конституционные права граждан РФ на поиск и получение информации об общественно важных событиях.

Ранее Роскомнадзор выявил ограничения распространения администрацией портала YouTube отечественного фильма (была сделана маркировка, обозначающая, что «это видео может оказаться неприемлемым для некоторых пользователей»). В письме, направленном Роскомнадзором Google LLC, указывалось, что действия компании расценены как акт цензуры, в нем содержалось требование соблюдения Конституции РФ при работе на территории России сервисов, принадлежащих компании. От официального ответа компания Google воздержалась, распространив информацию о том, что «упомянутая маркировка осуществляется по жалобам пользователей».