Мосгорсуд сократил арест Сергею Смирнову до 15 суток

Московский городской суд сократил до 15 суток арест главному редактору «Медиазоны» Сергею Смирнову. Об этом сообщил адвокат «Апологии протеста» Федор Сирош.

Адвокат ходатайствовал вызвать в суд полицейского Илларионова, который произвёл разборное административное расследование, и задать ему вопросы по фототаблице с митинга из материалов дела. Судья отказал по всем просьбам. В жалобе защиты отмечается, что Смирнов — журналист, и его задержание было незаконным. Сергей Смирнов и его адвокат Федор Сирош попросили обратить внимание, что суд первой инстанции не учёл, что у журналиста есть маленький сын. Его мама не всегда может забрать ребенка из детского сада из-за занятости на работе.

Напомним, ранее 3 февраля Тверской районный суд Москвы признал Сергея Смирнова виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ за «повторное нарушение правил проведения митинга» и назначил ему наказание в виде ареста на 25 суток.