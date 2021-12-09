Мошенники имитируют сайты СМИ, пытаясь повлиять на котировки ценных бумаг

Злоумышленники распространяют фейковые новости, опубликованные на сайтах, полностью имитирующих оформление популярных российских СМИ, сообщили «Известиям» специалисты по информационной безопасности из компании Infosecurity. По словам экспертов, поддельные заметки создают в попытках повлиять на котировки ценных бумаг атакуемых компаний, деловую репутацию жертвы или чтобы ввести в заблуждение партнеров того или иного предприятия. Финансовые аналитики подтвердили, что фейки в некоторых сценариях могут оказать кратковременное влияние на рынок и имидж жертвы. Однако авторов поддельных сайтов можно привлечь к ответственности за нарушение авторских прав и распространение ложной информации, отметили юристы.

Аналитики компании Infosecurity обнаружили поддельные страницы таких изданий, как «Коммерсант», Lenta, Meduza (признано иностранным агентом). Доменные имена лжересурсов имитируют настоящие (например, kommersant.io вместо kommersant.ru), а оформление неотличимо от оригинала. Добавляет убедительности фейковым страницам и то, что все кнопки и ссылки на них переводят пользователя на настоящий сайт.

Заблокировать домен в такой ситуации можно через компанию, которая его зарегистрировала, уточнил руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.