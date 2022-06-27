Мошенники пишут письма от имени The Village

Неизвестные пишут письма с почты @thevillagepress.ru — якобы от лица медиапроекта The Village. Редакция просит не открывать сообщения от мошенников.

The Village отмечает: переадресация из письма идет на сайт www.the-village.ru/, это не домен медиа.

«Перепроверяйте адрес на нашем сайте и не скачивайте архив rar (якобы с вопросами для интервью), который самозванцы прикладывают к письму. Это может быть опасно для ваших данных», — обратилась редакция к читателям.

Напомним, 2 марта 2022 года сайт лайфстайл-издания The Village появился в реестре Роскомнадзора по внесудебным блокировкам. Через несколько дней российский офис интернет-издания The Village закрылся, а сотрудники переехали в Варшаву.